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Яровинский – о легионерах: «Думаю, «Рубин» покинут еще минимум три футболиста до конца сезона. А, может, и все уедут»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что до конца сезона казанский клуб покинут минимум три легионера.

— Три легионера от вас уже ушли — Дрейер, Уремович и Хакшабанович. Кто еще покинет клуб?

— Думаю, нас покинут еще три футболиста как минимум до конца сезона. А, может, и все уедут.

— Правда, что Ин Бом находится в Корее?

— Да, он пока находится там. Он вызван в национальную сборную: его хотят посмотреть, оценить его состояние здоровья. Он не готов играть, но пока его вызывают.

— Есть опасение, что когда Кварацхелия или Тальби уедут в сборную, то из-за давления федераций и окружения они просто не вернутся в клуб?

— Сейчас на страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах, и футбол — не исключение. Я не вижу в этом повода для паники. Мы лишены всех рычагов воздействия на игроков. Если они захотят, то уедут. Вот и все.

Относительно других сфер нам в футболе, наверное, не очень уместно говорить о том, что мы страдаем от давления. Мы страдаем, как и все сферы, попавшие под санкции. По крайней мере, у нас есть еще шанс, чтобы что-то наладилось летом.

  • «Рубин» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 16:25
Комментарии1
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    Рейтинг: +16310

    Garrincha58 1 час назад

    когда же у вас в Казани появятся свои доморощенные игроки

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