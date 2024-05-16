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    Судейские назначения на матчи 29-го тура РПЛ

    РФС опубликовал список арбитров, которые обслужат игры 29-го тура чемпионата России.

    18 мая (суббота)

    «Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Артeм Любимов; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Локомотив» – «Факел»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

    «Сочи»«Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Алексей Тюмин.

    19 мая (воскресенье)

    «Урал» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гвардис.

    «Спартак» – «Рубин»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Ростов» – «Балтика»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Резников.

    «Ахмат» – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мацюра.

    20 мая (понедельник)

    «Пари НН» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии (1)
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    Айболид
    1715865421
    Чёт никто не истерит пока про "гаспромназначилсваихсудей" . Наверно собираются с духом , чтобы " сенсациённое" заявление сделать )
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