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Гендиректор «Сочи» – после поражения от «Крыльев»: «У нас есть небольшие вопросы по судейству»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (2:3) в 22-м туре РПЛ.

«Главный тренер пояснил, что не получилось у команды. Нужно подразобрать какие-то вещи.

Есть небольшие вопросы по судейству: например, жeлтые карточки Терехова. Сомневаюсь, что они были – вторая так точно», – сказал Рубашко.

  • Матч судил Артем Любимов.
  • Терехов был удален с поля на 63-й минуте.
  • «Крылья» забили победный гол в компенсированное ко 2-му тайму время.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 09:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +16307

    Garrincha58 14 минут назад

    вот уже начались настроения нет еврокубков и командам ни на что претендующим теперь пофиг на результат будут биться только тогда когда будет стимуляция

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