Гендиректор «Сочи» – после поражения от «Крыльев»: «У нас есть небольшие вопросы по судейству»

вот уже начались настроения нет еврокубков и командам ни на что претендующим теперь пофиг на результат будут биться только тогда когда будет стимуляция
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (2:3) в 22-м туре РПЛ.
«Главный тренер пояснил, что не получилось у команды. Нужно подразобрать какие-то вещи.
Есть небольшие вопросы по судейству: например, жeлтые карточки Терехова. Сомневаюсь, что они были – вторая так точно», – сказал Рубашко.
- Матч судил Артем Любимов.
- Терехов был удален с поля на 63-й минуте.
- «Крылья» забили победный гол в компенсированное ко 2-му тайму время.
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