Гендиректор «Сочи» – после поражения от «Крыльев»: «У нас есть небольшие вопросы по судейству»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (2:3) в 22-м туре РПЛ.

«Главный тренер пояснил, что не получилось у команды. Нужно подразобрать какие-то вещи.

Есть небольшие вопросы по судейству: например, жeлтые карточки Терехова. Сомневаюсь, что они были – вторая так точно», – сказал Рубашко.

Матч судил Артем Любимов.

Терехов был удален с поля на 63-й минуте.

«Крылья» забили победный гол в компенсированное ко 2-му тайму время.

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