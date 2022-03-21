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  • Гендиректор «Сочи» – после поражения от «Крыльев»: «У нас есть небольшие вопросы по судейству»

Гендиректор «Сочи» – после поражения от «Крыльев»: «У нас есть небольшие вопросы по судейству»

21 марта 2022, 09:59
1

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (2:3) в 22-м туре РПЛ.

«Главный тренер пояснил, что не получилось у команды. Нужно подразобрать какие-то вещи.

Есть небольшие вопросы по судейству: например, жeлтые карточки Терехова. Сомневаюсь, что они были – вторая так точно», – сказал Рубашко.

  • Матч судил Артем Любимов.
  • Терехов был удален с поля на 63-й минуте.
  • «Крылья» забили победный гол в компенсированное ко 2-му тайму время.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Крылья Советов
Комментарии (1)
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Garrincha58
1647853052
вот уже начались настроения нет еврокубков и командам ни на что претендующим теперь пофиг на результат будут биться только тогда когда будет стимуляция
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