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РПЛ. «Крылья Советов» на 91-й минуте вырвали победу над «Сочи» (3:2)

«Сочи» в 22-м туре чемпионата России уступил «Крыльям Советов». Решающий гол у самарцев в компенсированное время второго тайма забил Антон Зиньковский.

Самарцы поднялись на седьмое место. «Сочи» занимает четвертую строчку.

«Крылья Советов» выиграли у «Сочи» все пять очных матчей.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Сочи – Крылья Советов (Самара) – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Глушенков, 45+1; 0:2 – Горшков, 79 (с пенальти); 1:2 – Мелкадзе, 80; 2:2 – Макарчук, 83; 2:3 – Зиньковский, 90+1.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика (Маргасов, 88), Юрганов, Родриго, Дркушич (Прохин, 66), Бурмистров (Мелкадзе, 66), Юсупов (Попов, 66), Цаллагов (Макарчук, 75), Ангбан, Кассьерра.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский (Коваленко, 90+5), Якуба (Цыпченко, 72), Ежов (Липовой, 90+4), Глушенков (Игнатьев, 72), Сарвели (Пиняев, 66).

Предупреждения: Цаллагов, 18; Бурмистров, 31; Дркушич, 53; Терехов, 63 – Якуба, 39; Барач, 54; Зиньковский, 68; Бейл, 84.

Удаления: Терехов, 63 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии41
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    Рейтинг: +16157

    Persona_non_Grata 4 минуты назад

    Молодцы КС , С ПОБЕДОЙ !!!

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    Рейтинг: +21843

    JTherry 14 минут назад

    Крылышки, с заслуженной победой..!!! Осинькину - уважение, классную команду подготовил на сезон...

    1
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    Рейтинг: +14800

    Cleaner 16 минут назад

    Минус Сочи! Крылья с победой!!!...)))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +18950

    derrik2000 17 минут назад

    Очень.
    Очень рад за Крылья Советов - яркую, самобытную, ИГРАЮЩУЮ команду и её главного тренера!
    На примере Крыльев, НН видно, что есть у нас игроки.
    ЕСТЬ!
    А будет ещё больше.
    И не хрен жалеть об ушедших или уходящих иностранцах: СВОИХ САМОРОДКОВ ПОЛНО!

    1
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    Рейтинг: +16157

    Persona_non_Grata > derrik2000 1 минуту назад

    Это точно - СВОИХ САМОДУРКОВ ПОЛНО , тебе даже никуда ходить искать не надо )))

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    Рейтинг: +14829

    житель СПб 34 минуты назад

    На Сочи явно сказалось отсутствие иностранных игроков. Надо перестраивать команду. Поздравления Крыльям! Они действительно набирают ход. Сочи - не унывать, добиваться успехов.

    0
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    Рейтинг: +4065

    sobaka120982 42 минуты назад

    Зря с ходил... замёрз как собака)))

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    Рейтинг: +3275

    CSKA57 > sobaka120982 38 минут назад

    Не переживай, Сочи еще свое возьмет! Когда жил в Алма-Ате, ходил на Кайрат. Не часто он победами радовал, зато хоть покричать можно было, душу отвести. А эмоции?!

    1
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    Рейтинг: +8962

    САДЫЧОК 54 минуты назад

    Зиньковский сейчас Лучший игрок в России ! Я уже год , это говорю !

    0
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    Рейтинг: +16157

    Persona_non_Grata > САДЫЧОК 1 минуту назад

    Дольше только про Джикию )))

    0
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    Рейтинг: +4453

    ySS 1 час назад

    Самару с победой!
    Самая симпатичная команда РПЛ

    1
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    Рейтинг: +10542

    alex1951 1 час назад

    И праввильно сделали!
    КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - это наше светлое будущее!
    Капитализьм Царя Пути не прошел с евоными ворами-алихархами,теперь осталось свернуть шею пчеловоду-Зюганову и строить Новую жисть!
    Вперед молодежь,не бздеть....

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +6380

    sochi-2013 > alex1951 1 час назад

    Гнида!

    4
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    ...
    Рейтинг: +14009

    ilichkadr > alex1951 1 час назад

    А пасеку национализировать!

    1
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    ...
    Рейтинг: +680

    Беспонтий > sochi-2013 54 минуты назад

    просто зажигалку понюхал
    и поплыл от забытого запаха

    1
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    Рейтинг: +10542

    alex1951 > ilichkadr 46 минут назад

    А пасеку национализировать!))))

    1
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    Рейтинг: +14009

    ilichkadr > alex1951 42 минуты назад

    Вот вот........экспроприация экспроприаторов!

    1
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    Рейтинг: +4625

    neim > alex1951 42 минуты назад

    Чё гонишь-то, перепил что -ли ?

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    Рейтинг: +10542

    alex1951 > sochi-2013 39 минут назад

    Вонючий либераст,хана либерастам!

    1
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    Рейтинг: +10542

    alex1951 > neim 37 минут назад

    выпил русской паленой водки -стало скверно ..и слова понеслись....а чё?))))

    1
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    Рейтинг: +4625

    neim > alex1951 33 минуты назад

    Чё, это по русски жопа.
    Зачем пить палёнку, когда есть проверенный годами и временем хороший, самодельный напиток под названием самогон ? И бьёт хорошо и для здоровья не вреден.
    Тебя вон как карёжит от палёной водки, аж весь форум сморщился ))).

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    Рейтинг: +10542

    alex1951 > neim 16 минут назад

    Вот,вот ...хотелось побыть в шкуре россиянина.....не пошло....уж и чёртики стали посещать....а это - дно!
    белый,белый совзем горячий))

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    Рейтинг: +680

    Беспонтий 1 час назад

    радости в комментах
    как будто спартак цска и динамо выиграли

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