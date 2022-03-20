Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Крылья Советов» на 91-й минуте вырвали победу над «Сочи» (3:2)

РПЛ. «Крылья Советов» на 91-й минуте вырвали победу над «Сочи» (3:2)

20 марта 2022, 18:26
43

«Сочи» в 22-м туре чемпионата России уступил «Крыльям Советов». Решающий гол у самарцев в компенсированное время второго тайма забил Антон Зиньковский.

Самарцы поднялись на седьмое место. «Сочи» занимает четвертую строчку.

«Крылья Советов» выиграли у «Сочи» все пять очных матчей.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Сочи – Крылья Советов (Самара) – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Глушенков, 45+1; 0:2 – Горшков, 79 (с пенальти); 1:2 – Мелкадзе, 80; 2:2 – Макарчук, 83; 2:3 – Зиньковский, 90+1.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика (Маргасов, 88), Юрганов, Родриго, Дркушич (Прохин, 66), Бурмистров (Мелкадзе, 66), Юсупов (Попов, 66), Цаллагов (Макарчук, 75), Ангбан, Кассьерра.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский (Коваленко, 90+5), Якуба (Цыпченко, 72), Ежов (Липовой, 90+4), Глушенков (Игнатьев, 72), Сарвели (Пиняев, 66).

Предупреждения: Цаллагов, 18; Бурмистров, 31; Дркушич, 53; Терехов, 63 – Якуба, 39; Барач, 54; Зиньковский, 68; Бейл, 84.

Удаления: Терехов, 63 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей на ставку на матч Реал – Барселона

Еще по теме:
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира 11
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита» 3
Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Крылья Советов
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bozigit
1647790050
Красавцы. Вот эта самоотдача
Ответить
Bozigit
1647790064
Поздравляю Крылья!
Ответить
zra78
1647790150
Брависсимо!!!
Ответить
Sviro
1647790201
Точнее сказать, чуть не упустили победу. Пропустили два к ряду гола на 80-й и 83-й минутах!!! До этого вели 2 - 0 Сколько побед упущено было на последних минутах!! Всех болельщиков с нужной победой и 7- м местом
Ответить
Hektor 84
1647790261
Крылья молодцы!!! Фарм дернули)))
Ответить
portero
1647790620
Крвлья с победой!!! Предсказатнль из меня хреновый...
Ответить
ySS
1647792069
Самару с победой! Самая симпатичная команда РПЛ
Ответить
sobaka120982
1647793645
Зря с ходил... замёрз как собака)))
Ответить
JTherry
1647795334
Крылышки, с заслуженной победой..!!! Осинькину - уважение, классную команду подготовил на сезон...
Ответить
Persona_non_Grata
1647795952
Молодцы КС , С ПОБЕДОЙ !!!
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
1
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
4
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
4
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
11
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
7
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
21
Все новости
Все новости
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
11
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
7
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
21
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
16
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
9
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
14
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
11
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
16
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
14
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+