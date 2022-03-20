РПЛ. «Крылья Советов» на 91-й минуте вырвали победу над «Сочи» (3:2)

«Сочи» в 22-м туре чемпионата России уступил «Крыльям Советов». Решающий гол у самарцев в компенсированное время второго тайма забил Антон Зиньковский.

Самарцы поднялись на седьмое место. «Сочи» занимает четвертую строчку.

«Крылья Советов» выиграли у «Сочи» все пять очных матчей.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Сочи – Крылья Советов (Самара) – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Глушенков, 45+1; 0:2 – Горшков, 79 (с пенальти); 1:2 – Мелкадзе, 80; 2:2 – Макарчук, 83; 2:3 – Зиньковский, 90+1.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика (Маргасов, 88), Юрганов, Родриго, Дркушич (Прохин, 66), Бурмистров (Мелкадзе, 66), Юсупов (Попов, 66), Цаллагов (Макарчук, 75), Ангбан, Кассьерра.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский (Коваленко, 90+5), Якуба (Цыпченко, 72), Ежов (Липовой, 90+4), Глушенков (Игнатьев, 72), Сарвели (Пиняев, 66).

Предупреждения: Цаллагов, 18; Бурмистров, 31; Дркушич, 53; Терехов, 63 – Якуба, 39; Барач, 54; Зиньковский, 68; Бейл, 84.

Удаления: Терехов, 63 (вторая ж.к.) – нет.

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