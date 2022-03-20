Судья Федотов: «ЦСКА забил второй гол «Рубину» не по правилам»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил второй гол ЦСКА в ворота «Рубина» в матче 22-го тура РПЛ. По мнению судьи, засчитывать мяч было нельзя.

«Игорь Панин (VAR) ошибается. Второй гол в ворота «Рубина» забит с нарушением правил.

После рикошета мяч попал в руку, и после этого был незамедлительно забит гол.

Согласно правилам игры (правило 12, игра рукой в мяч), нарушением является, если игрок забивает гол сразу после того, как мяч коснулся руки (даже если это произошло случайно).

Правильное решение: отмена гола и назначение штрафного удара», – написал Федотов.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

ЦСКА в случае победы останется на 3-м месте.

«Рубин» идет на 10-й строчке.

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