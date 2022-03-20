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  • Судья Федотов: «ЦСКА забил второй гол «Рубину» не по правилам»

Судья Федотов: «ЦСКА забил второй гол «Рубину» не по правилам»

20 марта 2022, 15:21
6

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил второй гол ЦСКА в ворота «Рубина» в матче 22-го тура РПЛ. По мнению судьи, засчитывать мяч было нельзя.

«Игорь Панин (VAR) ошибается. Второй гол в ворота «Рубина» забит с нарушением правил.

После рикошета мяч попал в руку, и после этого был незамедлительно забит гол.

Согласно правилам игры (правило 12, игра рукой в мяч), нарушением является, если игрок забивает гол сразу после того, как мяч коснулся руки (даже если это произошло случайно).

Правильное решение: отмена гола и назначение штрафного удара», – написал Федотов.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Федотов Игорь
Комментарии (6)
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Эмом
1647780098
Ага, сейчас бывшие арбитры учили как играть по новым правилам, которые обновляются с каждым сезоном
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portero
1647780527
однообразия точно нет с трактовкой моментов, но слишком много трактовок в пользу ЦСКА.... сегодня конечно к 25 минуте уже крупный счёт, Рубин посыпался ....
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Skull_Boy
1647780948
Интересно, а он знает нововведения, скорее всего нет
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ALEX ML
1647781737
Все знает, все умеет, только на горшок не просится
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