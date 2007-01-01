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Судья Федотов: «ЦСКА забил второй гол «Рубину» не по правилам»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил второй гол ЦСКА в ворота «Рубина» в матче 22-го тура РПЛ. По мнению судьи, засчитывать мяч было нельзя.

«Игорь Панин (VAR) ошибается. Второй гол в ворота «Рубина» забит с нарушением правил.

После рикошета мяч попал в руку, и после этого был незамедлительно забит гол.

Согласно правилам игры (правило 12, игра рукой в мяч), нарушением является, если игрок забивает гол сразу после того, как мяч коснулся руки (даже если это произошло случайно).

Правильное решение: отмена гола и назначение штрафного удара», – написал Федотов.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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Комментарии6
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    Рейтинг: +2375

    ALEX ML 23 минуты назад

    Все знает, все умеет, только на горшок не просится

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    Рейтинг: +13495

    Skull_Boy 36 минут назад

    Интересно, а он знает нововведения, скорее всего нет

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    Рейтинг: +24391

    vladimir-7 > Skull_Boy 14 минут назад

    Федотову новые правила подготовили к высолке в его адрес.

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    Рейтинг: +60324

    portero 43 минуты назад

    однообразия точно нет с трактовкой моментов, но слишком много трактовок в пользу ЦСКА.... сегодня конечно к 25 минуте уже крупный счёт, Рубин посыпался ....

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    Рейтинг: +176

    Эмом 50 минут назад

    Ага, сейчас бывшие арбитры учили как играть по новым правилам, которые обновляются с каждым сезоном

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    Рейтинг: +943

    Mr Green > Эмом 47 минут назад

    скажу тебе больше, друг, он нас на ЛФЛ судил и такого некачественного судейства даже молодые арбитры не показывали. его обе команды потом клоуном назвали

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