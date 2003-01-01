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Парфенов: «Хочется, чтобы «Спартак» играл смелее»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов высказался после матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Нижним Новгородом» (1:1). Спартаковцы вели в счете по ходу встречи.

– Чего не хватает нынешнему «Спартаку»?

– У тренера есть свое видение. Надо понимать, что он требует от игроков. Хочется, чтобы «Спартак» играл посмелее. Тем более, сейчас команда на девятом месте и в тройку попасть очень тяжело. Надо добавить какой-то смелости, игры в атаку. Не надо бояться, на тренера уже ничего не довлеет. Будет девятое или восьмое место – неважно. Прежде всего есть честь и имя клуба.

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).
  • «Спартак» продолжает претендовать на Кубок России.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 18:14
Комментарии2
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    Рейтинг: +14766

    Cleaner 1 час назад

    С ТАКОЙ обороной Спартак не может себе позволить играть СМЕЛЕЕ...

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    Рейтинг: +14814

    житель СПб 2 часа назад

    Так и хочется написать: 50 грамм, и будут посмелее! Смешно и грустно...

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