Парфенов: «Хочется, чтобы «Спартак» играл смелее»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов высказался после матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Нижним Новгородом» (1:1). Спартаковцы вели в счете по ходу встречи.

– Чего не хватает нынешнему «Спартаку»?

– У тренера есть свое видение. Надо понимать, что он требует от игроков. Хочется, чтобы «Спартак» играл посмелее. Тем более, сейчас команда на девятом месте и в тройку попасть очень тяжело. Надо добавить какой-то смелости, игры в атаку. Не надо бояться, на тренера уже ничего не довлеет. Будет девятое или восьмое место – неважно. Прежде всего есть честь и имя клуба.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).

«Спартак» продолжает претендовать на Кубок России.

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