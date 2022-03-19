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  • Роналду готов остаться в «МЮ» даже в случае невыхода в Лигу чемпионов

Роналду готов остаться в «МЮ» даже в случае невыхода в Лигу чемпионов

19 марта 2022, 10:39
2

Нападающий Криштиану Роналду планирует выступать за «Манчестер Юнайтед» и в следующем сезоне.

По информации The Telegraph, 37-летний футболист хочет остаться на «Олд Траффорд» даже в том случае, если команда не попадет в Лигу чемпионов.

Уход португальца в другой топ-клуб ближайшим летом малореален из-за его зарплаты. Сейчас он самый высокооплачиваемый игрок АПЛ.

  • Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года.
  • После возвращения в «Юнайтед» форвард забил 18 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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Garrincha58
1647676405
пора уже смириться Рону главное чтобы платили а платить сейчас кто то больше в Европе не станет ну а ехать в клоаку МЛСу или ещё куда хуже не стоит
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Demgel
1647678828
Криш в ЛЕ. Любопытно.....
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