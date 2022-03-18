Роналду готов остаться в «МЮ» даже в случае невыхода в Лигу чемпионов

Криш в ЛЕ. Любопытно.....
Нападающий Криштиану Роналду планирует выступать за «Манчестер Юнайтед» и в следующем сезоне.
По информации The Telegraph, 37-летний футболист хочет остаться на «Олд Траффорд» даже в том случае, если команда не попадет в Лигу чемпионов.
Уход португальца в другой топ-клуб ближайшим летом малореален из-за его зарплаты. Сейчас он самый высокооплачиваемый игрок АПЛ.
- Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года.
- После возвращения в «Юнайтед» форвард забил 18 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.
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