Роналду готов остаться в «МЮ» даже в случае невыхода в Лигу чемпионов

Нападающий Криштиану Роналду планирует выступать за «Манчестер Юнайтед» и в следующем сезоне.

По информации The Telegraph, 37-летний футболист хочет остаться на «Олд Траффорд» даже в том случае, если команда не попадет в Лигу чемпионов.

Уход португальца в другой топ-клуб ближайшим летом малореален из-за его зарплаты. Сейчас он самый высокооплачиваемый игрок АПЛ.

Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года.

После возвращения в «Юнайтед» форвард забил 18 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

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