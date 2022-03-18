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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Главные новости дня. «Локо» может сменить вектор развития, Роналду останется в «МЮ»

18 марта 2022, 01:57

ЭСК: Кукуляк правильно отменил два гола «Спартака» в ворота «Краснодара», но ошибочно назначил пенальти в ворота москвичей

«Локо» может сменить вектор развития на омоложение команды до возраста U-23 с назначением Галактионова («Матч ТВ»)

Вратарь «Вильярреала» Рульи – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Президент «Урала» Иванов – о финансовых проблемах: «Не знаем, где и как найти форму на следующий сезон»

«Краснодар» не дал игрокам гарантий возврата денег при понижении зарплаты (Иван Карпов)

Роналду останется в «МЮ» до 2023 года. Он верит, что команда поборется за АПЛ и ЛЧ в следующем сезоне (AS)

УЕФА планирует провести реформу финансового фэйр-плей

Девять клубов ФНЛ готовят документы для получения лицензии РПЛ («Матч ТВ»)

«Севилья» побила рекорд по числу матчей в плей-офф Лиги Европы

Определились все четвертьфиналисты Лиги конференций и Лиги Европы

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Источник: «Бомбардир»
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