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Роналду останется в «МЮ» до 2023 года. Он верит, что команда поборется за АПЛ и ЛЧ в следующем сезоне (AS)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не намерен менять команду ближайшим летом.

Португалец надеется, что руководство клуба не ошибется с выбором нового тренера.

37-летний футболист верит, что в следующем сезоне команда поборется за победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

  • Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года.
  • После возвращения в «Юнайтед» форвард забил 18 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

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Источник: AS

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Сегодня, 21:24
Комментарии2
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    Рейтинг: +14794

    житель СПб 8 минут назад

    Роналду - кудесник, но один он не справится. Ему нужны хорошие партнеры. Надо улучшать состав команды.

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    Рейтинг: +528

    Demgel 30 минут назад

    МЮ сможет лишь побороться, но не более.Новый тренер чудо не сотворит.

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