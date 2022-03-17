Роналду останется в «МЮ» до 2023 года. Он верит, что команда поборется за АПЛ и ЛЧ в следующем сезоне (AS)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не намерен менять команду ближайшим летом.

Португалец надеется, что руководство клуба не ошибется с выбором нового тренера.

37-летний футболист верит, что в следующем сезоне команда поборется за победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года.

После возвращения в «Юнайтед» форвард забил 18 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

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