Роналду останется в «МЮ» до 2023 года. Он верит, что команда поборется за АПЛ и ЛЧ в следующем сезоне (AS)

Роналду - кудесник, но один он не справится. Ему нужны хорошие партнеры. Надо улучшать состав команды.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не намерен менять команду ближайшим летом.
Португалец надеется, что руководство клуба не ошибется с выбором нового тренера.
37-летний футболист верит, что в следующем сезоне команда поборется за победу в АПЛ и Лиге чемпионов.
- Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года.
- После возвращения в «Юнайтед» форвард забил 18 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.
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