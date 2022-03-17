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Президент «Урала» Иванов – о финансовых проблемах: «Не знаем, где и как найти форму на следующий сезон»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, с какими трудностями столкнулся клуб на фоне кризиса.

– Некоторые клубы сейчас находятся в трудном финансовом положении. У «Урала» все в порядке?

– Ну, вот у вас все в порядке?

– Нет.

– Ну так и у нас нет. Тяжело, конечно. Мы сейчас пишем письма в Центробанк, чтобы наши легионеры как-то смогли отправлять деньги своим семьям.

Плюс ко всему мы не знаем, где и как найти форму на следующий сезон. Много подобных вопросов, мы их просто не поднимаем.

Зачем? Будет время – будем рассказывать о наших проблемах. Я думаю и Правительство, и РФС станут нам всем помогать, не останутся в стороне.

Вместе мы сможем преодолеть трудности и продолжать играть в футбол. Сейчас нашему народу нужна эта игра. Нельзя останавливать чемпионат.

  • «Урал» идет на 13-м месте в таблице РПЛ.
  • После зимней паузы команда набрала 1 очков в 3 турах.

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Источник: Sport24

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Комментарии6
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    Рейтинг: +11160

    BRO_football 1 час назад

    Обратитесь к отечественному производителю! В России есть текстильные фабрики. Трудно что ли сшить несколько десятков шорт и футболок? Хреновый ты президент клуба, Иванов! С такой простой проблемой не можешь справится!

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    Рейтинг: +14794

    житель СПб > BRO_football 18 минут назад

    Совершенно верно! Уж что- что, а банально форму пошить - нет никаких проблем! И стоит копейки - это ведь не хоккей. Выдумки все.

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    Рейтинг: +295

    SMITHI 1 час назад

    И вы пи@₽&расы пиз#₽_те про расширение лиги?! Пошли на@&хй,сократить помойку до 12 команд и точка!

    2
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    Рейтинг: +13485

    Skull_Boy 1 час назад

    Плюс ко всему мы не знаем, где и как найти форму на следующий сезон - ну да в России же швейных фабрик нет и как интересно раньше без лэйблов то играли, где на футболках были просто номер и лого клуба, очередной тупорез у руля и во главе

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    Рейтинг: +15242

    Hektor 84 2 часа назад

    Народу нужна эта игра? А ты у народа спросил что ему нужно? Тупой чинуша у кормушки засел. Идет повышение цен на продукты питания, одежду и обувь. Хотя правительство обещало удерживать рост.В провинции люди получают нищенские зарплаты. Срать на игру твой фк Урал.

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    Рейтинг: +683

    pele1981 2 часа назад

    Ой, Иванов, не гони что денег нет - просто не хочешь свои вкладывать, хочешь с бюджета сорвать!

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