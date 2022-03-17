Президент «Урала» Иванов – о финансовых проблемах: «Не знаем, где и как найти форму на следующий сезон»

Обратитесь к отечественному производителю! В России есть текстильные фабрики. Трудно что ли сшить несколько десятков шорт и футболок? Хреновый ты президент клуба, Иванов! С такой простой проблемой не можешь справится!
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, с какими трудностями столкнулся клуб на фоне кризиса.
– Некоторые клубы сейчас находятся в трудном финансовом положении. У «Урала» все в порядке?
– Ну, вот у вас все в порядке?
– Нет.
– Ну так и у нас нет. Тяжело, конечно. Мы сейчас пишем письма в Центробанк, чтобы наши легионеры как-то смогли отправлять деньги своим семьям.
Плюс ко всему мы не знаем, где и как найти форму на следующий сезон. Много подобных вопросов, мы их просто не поднимаем.
Зачем? Будет время – будем рассказывать о наших проблемах. Я думаю и Правительство, и РФС станут нам всем помогать, не останутся в стороне.
Вместе мы сможем преодолеть трудности и продолжать играть в футбол. Сейчас нашему народу нужна эта игра. Нельзя останавливать чемпионат.
- «Урал» идет на 13-м месте в таблице РПЛ.
- После зимней паузы команда набрала 1 очков в 3 турах.
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