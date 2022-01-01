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Пиняев: «Есть склонность к лишнему весу»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, что у него есть склонность к лишнему весу.

— Склонность к лишнему весу есть, поэтому слежу за питанием и нагрузками. В нынешних кондициях чувствую себя комфортно, резкости и скорости ничто не мешает.

— Манит ночной холодильник?

— В комнате на базе нет холодильника, как и ящика с шоколадом. В семь вечера иду на ужин, перед сном пью воду — такой вот рацион.

  • Сейчас Пиняев выступает за сборную 2003 года (U19).
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 21 матче.

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Источник: «Матч ТВ»

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