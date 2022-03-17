Пиняев: «Есть склонность к лишнему весу»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, что у него есть склонность к лишнему весу.
— Склонность к лишнему весу есть, поэтому слежу за питанием и нагрузками. В нынешних кондициях чувствую себя комфортно, резкости и скорости ничто не мешает.
— Манит ночной холодильник?
— В комнате на базе нет холодильника, как и ящика с шоколадом. В семь вечера иду на ужин, перед сном пью воду — такой вот рацион.
- Сейчас Пиняев выступает за сборную 2003 года (U19).
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 21 матче.
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Источник: «Матч ТВ»