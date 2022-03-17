АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Брайтон», отставание от топ-4 – четыре очка

«Тоттенхэм» в 16-м туре чемпионата Англии оказался сильнее «Брайтона». Ассистами отметились новички Родриго Бентанкур и Деян Кулушевски.

Лондонцы на четыре очка отстают от зоны Лиги чемпионов. «Брайтон» занимает 13-ю строчку.

У «Брайтона» в последних восьми играх семь поражений.

«Тоттенхэм» не побеждал в Брайтоне четыре года.

Англия. АПЛ. 16-й тур

Брайтон – Тоттенхэм – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ромеро, 37; 0:2 – Кейн, 57.

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