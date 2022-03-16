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  • Кессье будет зарабатывать в «Барселоне» 6,5 миллиона в год (Corriere della Sera)

Кессье будет зарабатывать в «Барселоне» 6,5 миллиона в год (Corriere della Sera)

16 марта 2022, 22:57
1

Полузащитник «Милана» Франк Кессье летом должен перейти в «Барселону». Как пишет Transfer News Live со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera, с ивуарийцем будет подписан пятилетний контракт.

По нему игрок будет зарабатывать 6,5 миллиона евро в год. Агентская комиссия за трансфер составит 10 миллионов.

  • Летом Кессье станет свободным агентом.
  • В этом сезоне 25-летний Кессье забил 6 голов и сделал 1 ассист в 29 матчах.
  • Рыночная стоимость ивуарийца – 48 миллионов евро.

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Источник: твиттер Transfer News Live
Италия. Серия А Испания. Примера Барселона Милан Кессье Франк
Комментарии (1)
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portero
1647795347
агент очень постарался, для себя любимого...
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