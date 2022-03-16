Кессье будет зарабатывать в «Барселоне» 6,5 миллиона в год (Corriere della Sera)

Полузащитник «Милана» Франк Кессье летом должен перейти в «Барселону». Как пишет Transfer News Live со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera, с ивуарийцем будет подписан пятилетний контракт.

По нему игрок будет зарабатывать 6,5 миллиона евро в год. Агентская комиссия за трансфер составит 10 миллионов.

Летом Кессье станет свободным агентом.

В этом сезоне 25-летний Кессье забил 6 голов и сделал 1 ассист в 29 матчах.

Рыночная стоимость ивуарийца – 48 миллионов евро.

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