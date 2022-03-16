Газзаев: «Честь и хвала игрокам «Краснодара», если они согласились на понижение зарплаты»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию в «Краснодаре». Футболистам сократили зарплаты.

«Возможно, это было решение клуба, а не игроков. Это разные ситуации. Но если игроки согласились на эти меры, то честь им и хвала. Сейчас, конечно, последует значительное снижение зарплат. Мы находимся в полной изоляции, и такое решение будет логичным и обдуманным», – сказал Газзаев.

Из «Краснодара» ушли все легионеры из дальнего зарубежья.

Также ее покинул главный тренер Дани Фарке. Его сменил Александр Сторожук.

«Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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