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Газзаев: «Честь и хвала игрокам «Краснодара», если они согласились на понижение зарплаты»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию в «Краснодаре». Футболистам сократили зарплаты.

«Возможно, это было решение клуба, а не игроков. Это разные ситуации. Но если игроки согласились на эти меры, то честь им и хвала. Сейчас, конечно, последует значительное снижение зарплат. Мы находимся в полной изоляции, и такое решение будет логичным и обдуманным», – сказал Газзаев.

  • Из «Краснодара» ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
  • Также ее покинул главный тренер Дани Фарке. Его сменил Александр Сторожук.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 22:18
Комментарии1
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    Рейтинг: +1217

    стоп кран 36 минут назад

    Мы находимся в полной изоляции====А себе то зарплату не урезал.И чешет про логичное и обдуманное решение футболистов.)))

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