Главные новости дня. Сборная России объявила состав на мартовский сбор, CAS оставил в силе отстранение российских команд

Spotify стал спонсором «Барсы». Стадион клуба переименуют в «Spotify Камп Ноу».

РФС объявил об уходе Перейры с поста главы департамента судейства.

«ПСЖ» предложил Неймара «Барселоне» (Foot Mercato).

CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении российских команд.

Крыховяк подписал контракт с АЕКом до конца сезона.

Эриксен вызван в сборную Дании впервые после остановки сердца.

Журналист Алланазаров: «У «Краснодара» сложная финансовая ситуация. На игру со «Спартаком» команда уже летела не чартером».

Селихов, Сергеев, Зиньковский и Сарвели – в составе сборной России на мартовский сбор.

Карпин: «Дзюба извинился и попросил не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине».

«Спартак» и «Рубин»: «Еще один такой тур, и мы дропнем дисс на судей. А потом снимем клип».

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