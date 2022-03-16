Главные новости дня. Сборная России объявила состав на мартовский сбор, CAS оставил в силе отстранение российских команд

Spotify стал спонсором «Барсы». Стадион клуба переименуют в «Spotify Камп Ноу».
РФС объявил об уходе Перейры с поста главы департамента судейства.
«ПСЖ» предложил Неймара «Барселоне» (Foot Mercato).
CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении российских команд.
Крыховяк подписал контракт с АЕКом до конца сезона.
Эриксен вызван в сборную Дании впервые после остановки сердца.
Журналист Алланазаров: «У «Краснодара» сложная финансовая ситуация. На игру со «Спартаком» команда уже летела не чартером».
Селихов, Сергеев, Зиньковский и Сарвели – в составе сборной России на мартовский сбор.
Карпин: «Дзюба извинился и попросил не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине».
«Спартак» и «Рубин»: «Еще один такой тур, и мы дропнем дисс на судей. А потом снимем клип».
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