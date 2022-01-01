Журналист Алланазаров: «У «Краснодара» сложная финансовая ситуация. На игру со «Спартаком» команда уже летела не чартером»

Да ладно прибедняться то. На сколько процентов выросли цены, НА СТОЛЬКО ЖЕ выросли и доходы Галицкого. Показуха это все.
С игроками проблема в команде - это да. Нужно срочно набирать новых на место сбежавших с КРЫСОВЯКОМ легионеров. И все будет в шоколаде.
В «Краснодаре» наблюдаются финансовые трудности. Об этом сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
«Насколько я понимаю, в «Краснодаре» сложная финансовая ситуация. Именно у Сергея Галицкого. На матч со «Спартаком» команда уже летела не чартером, а регулярным рейсом», – сказал Алланазаров.
- Из «Краснодара» ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
- Также ее покинул главный тренер Дани Фарке. Его сменил Александр Сторожук.
- «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.
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