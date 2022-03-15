Журналист Алланазаров: «У «Краснодара» сложная финансовая ситуация. На игру со «Спартаком» команда уже летела не чартером»

В «Краснодаре» наблюдаются финансовые трудности. Об этом сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Насколько я понимаю, в «Краснодаре» сложная финансовая ситуация. Именно у Сергея Галицкого. На матч со «Спартаком» команда уже летела не чартером, а регулярным рейсом», – сказал Алланазаров.

Из «Краснодара» ушли все легионеры из дальнего зарубежья.

Также ее покинул главный тренер Дани Фарке. Его сменил Александр Сторожук.

«Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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