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Журналист Алланазаров: «У «Краснодара» сложная финансовая ситуация. На игру со «Спартаком» команда уже летела не чартером»

В «Краснодаре» наблюдаются финансовые трудности. Об этом сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Насколько я понимаю, в «Краснодаре» сложная финансовая ситуация. Именно у Сергея Галицкого. На матч со «Спартаком» команда уже летела не чартером, а регулярным рейсом», – сказал Алланазаров.

  • Из «Краснодара» ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
  • Также ее покинул главный тренер Дани Фарке. Его сменил Александр Сторожук.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14572

    Cleaner 1 час назад

    Да ладно прибедняться то. На сколько процентов выросли цены, НА СТОЛЬКО ЖЕ выросли и доходы Галицкого. Показуха это все.
    С игроками проблема в команде - это да. Нужно срочно набирать новых на место сбежавших с КРЫСОВЯКОМ легионеров. И все будет в шоколаде.

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    Рейтинг: +2160

    Январь 59 2 часа назад

    Если у С. Н.Галицкого есть финансовые трудности то лишь с валютными счетами в банке ВТБ. С российскими счетами проблем нет. А лететь не чартером а рейсовым самолетом приходится из за закрытия Краснодарского аэропорта. Откроют аэропорт, и проблемы закончатся.

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    Рейтинг: +616

    pele1981 3 часа назад

    Бедненькие! Пишьком теперь будут добираться))))

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