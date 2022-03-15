CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении российских команд

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию РФС на решение УЕФА отстранить клубы РПЛ и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

CAS оставил в силе решение организации, сообщается на официальном сайте организации. Этот вердикт вердикт не касается чемпионата мира – апелляция на решение ФИФА об отстранении России от стыков ЧМ-2022 будет рассмотрена позднее.

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