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CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении российских команд

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию РФС на решение УЕФА отстранить клубы РПЛ и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

CAS оставил в силе решение организации, сообщается на официальном сайте организации. Этот вердикт вердикт не касается чемпионата мира – апелляция на решение ФИФА об отстранении России от стыков ЧМ-2022 будет рассмотрена позднее.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • Легионеры покидают РПЛ.

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Источник: сайт CAS

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Комментарии17
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    Рейтинг: +9542

    "supermax" 10 минут назад

    Может уже скажем им? :D

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    Рейтинг: +54

    alex-croos 24 минуты назад

    Да никому веры нет!

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    Рейтинг: +253

    SpartakMoskwa 28 минут назад

    Жаль конечно, но теперь ясно что даже не нарушая правил можно получить бан, чистая политика о спортивном принципе тут и речи не идёт, пендосы давят по страшному а те просто не могут отказать либо полетят со своих мест!

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    Рейтинг: +382

    lNeTl 28 минут назад

    Это и следовало было ожидать. Не удивительно.

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    Рейтинг: +18893

    derrik2000 31 минуту назад

    И зачем, спрашивается, обжаловали???
    Что, заранее процентов на 90 не знали результат???
    Скорее всего, каким-то шабашникам-юристам, ну, которые "особо приближённые и делятся", дали возможность срубить баблеца в лёгкую.

    0
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    Рейтинг: +773

    Jeck Denielse 39 минут назад

    Ответные меры приготовлены ??
    Бабосы потраченные на подготовку к финалу ЛЧ надеюсь толеруны тоже вернут...

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    Рейтинг: +382

    lNeTl > Jeck Denielse 25 минут назад

    Видимо ответная мера будет - создать свою международную спортивную организацию и возможно, поддержать развитие с Супер Лиги

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    Рейтинг: +9838

    Alekxei Z. > lNeTl 13 минут назад

    Конечно вы правы. В данную организацию войдут Россия , Беларусь , Сирия , Венесуэла и КНДР.
    Класс !!! Можно и чемпионат мира свой " замутить".
    Предложите в РФС или самому...

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    Рейтинг: +382

    lNeTl > Alekxei Z. 8 минут назад

    Там наверху и без меня знают, что делать в сложившейся ситуации.

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    Рейтинг: +9838

    Alekxei Z. > lNeTl 6 минут назад

    Так зачем тогда предлагать утопические проекты ?

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    Рейтинг: +7227

    Старикан 57 минут назад

    Вот новость, так новость... Можно подумать, что у них был выбор...

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    Рейтинг: +3350

    Spirit_78 1 час назад

    Интересно, какая была формулировка у этого "судебного решения". И самое главное - будут ли в дальнейшем декларировать, что "спорт вне политики". А ещё интереснее - будут ли наши спортивные чиновники привычно вылизывать западу очко и слёзно проситься назад...

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    Рейтинг: +60144

    portero > Spirit_78 1 час назад

    Будут они уже готовы там остаться и ездить вылизывать... им на сборную и спорт класть, главное личные бонусы и привилегии.

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    Рейтинг: +9838

    Alekxei Z. > Spirit_78 7 минут назад

    Могу вас успокоить , наши чиновники ничего вылизывать не будут. Их там просто нет. Как говаривал один наш мудрый руководитель : " НАС ТАМ НЕТ " !!!
    МЫ страна - изгой, спасибо всё тому же мудрецу.

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    Рейтинг: +757

    Rabinovi_ch 1 час назад

    Интересно почитать мотивирующую часть отказа, на основании каких пунктов и т.д.

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    Рейтинг: +26

    dimon3010 1 час назад

    Русские не сдаются!!! прав был Данила

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