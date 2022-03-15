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  • CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении российских команд

CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении российских команд

15 марта 2022, 18:16
29

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию РФС на решение УЕФА отстранить клубы РПЛ и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

CAS оставил в силе решение организации, сообщается на официальном сайте организации. Этот вердикт вердикт не касается чемпионата мира – апелляция на решение ФИФА об отстранении России от стыков ЧМ-2022 будет рассмотрена позднее.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • Легионеры покидают РПЛ.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: сайт CAS
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (29)
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cheser1970
1647357801
да нам вообще по......й испугались что мы можем их всех порвать мы Русские
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dimon3010
1647358029
Русские не сдаются!!! прав был Данила
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Rabinovi_ch
1647358034
Интересно почитать мотивирующую часть отказа, на основании каких пунктов и т.д.
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Spirit_78
1647358091
Интересно, какая была формулировка у этого "судебного решения". И самое главное - будут ли в дальнейшем декларировать, что "спорт вне политики". А ещё интереснее - будут ли наши спортивные чиновники привычно вылизывать западу очко и слёзно проситься назад...
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derrik2000
1647360749
И зачем, спрашивается, обжаловали??? Что, заранее процентов на 90 не знали результат??? Скорее всего, каким-то шабашникам-юристам, ну, которые "особо приближённые и делятся", дали возможность срубить баблеца в лёгкую.
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lNeTl
1647360967
Это и следовало было ожидать. Не удивительно.
Ответить
SpartakMoskwa
1647360971
Жаль конечно, но теперь ясно что даже не нарушая правил можно получить бан, чистая политика о спортивном принципе тут и речи не идёт, пендосы давят по страшному а те просто не могут отказать либо полетят со своих мест!
Ответить
alex-croos
1647361176
Да никому веры нет!
Ответить
"supermax"
1647362007
Может уже скажем им? :D
Ответить
paracetamol
1647413381
Все суды Еуропы работают против нас, это давно известно и обращаться туда простая трата денег. Интересно, кто-то из членов РФС вложился в это дело собственными средствами или опять за счет государства*
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