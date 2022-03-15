«Спартак» и «Рубин»: «Еще один такой тур, и мы дропнем дисс на судей. А потом снимем клип»

«Спартак» и «Рубин» могут написать музыкальную композицию о судьях РПЛ.
Клубы опубликовали в инстаграме картинку с текстом «Дисс на судей. Совместный трек «Спартака» и «Рубина».
Ранее московский клуб обратился в ЭСК по поводу работы Евгения Кукуляка на игре с «Краснодаром» (1:2), а главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал судью Виталия Мешкова пародией на арбитра.
«Ещe один такой тур, и мы реально дропнем этот трек...» – написал «Спартак» в инстаграме.
«А потом еще и клип снимем», – ответил «Рубин» в комментариях.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
- «Рубин» занимает 10-ю строчку.
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Источник: инстаграм «Спартака»