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  • «Спартак» и «Рубин»: «Еще один такой тур, и мы дропнем дисс на судей. А потом снимем клип»

«Спартак» и «Рубин»: «Еще один такой тур, и мы дропнем дисс на судей. А потом снимем клип»

15 марта 2022, 08:00
22

«Спартак» и «Рубин» могут написать музыкальную композицию о судьях РПЛ.

Клубы опубликовали в инстаграме картинку с текстом «Дисс на судей. Совместный трек «Спартака» и «Рубина».

Ранее московский клуб обратился в ЭСК по поводу работы Евгения Кукуляка на игре с «Краснодаром» (1:2), а главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал судью Виталия Мешкова пародией на арбитра.

«Ещe один такой тур, и мы реально дропнем этот трек...» – написал «Спартак» в инстаграме.

«А потом еще и клип снимем», – ответил «Рубин» в комментариях.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • «Рубин» занимает 10-ю строчку.

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Источник: инстаграм «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин
Комментарии (22)
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ySS
1647321248
Футболистов играть заставтьте, а не на судей гоните! Одни скатились на уровень дублеров Краснодара, другие сами себе проблем привезли в виде красной и автогола, а виноваты арбитры
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Беспонтий
1647322212
а при чём тут судьи.. налицо спущенная сверху инициация поддержки "отечественного производителя" краснодар и ростов наиболее пострадавшие от исхода легионеров коллективы по сему прерогатива победного марша отдана им впрочем по игре они этого заслужили в меньшей степени это коснулось и встречи жирного по части "гастарбайтеров" зенита с крыльями где вышло играть полтора лега политика давно вросла во все сферы нашей жизни и теперь кустится так что ни выполоть да и пожалуй уже не выкорчевать
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заткнитемнерот
1647325318
Ну уж места в середине таблицы они точно не из-за судей занимают
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SLADE2019
1647326587
История с судейством матча Спартака с Краснодаром, лишний раз свидетельствует о глубочайшем системном кризисе у КБ. Мало того, что с игрой не все в порядке, подбор игроков между плохим и убогим, так еще и со зрением у всей команды полный п....ц. Оба гола правильно не засчитаны. И в первом случае был офсайд, и во втором игра рукой. А вот по пенальти в ворота Краснодара можно спорить и спорить. С пенальти в ворота Спартака - все вопросы к чудо-опорнику из Люксембурга. Как болельщику Спартака, мне очень тяжело это писать.
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Мишанич
1647328540
Дожили, одни не могут молодёжку раскатать, другие за жесточайший фол своего игрока отморозиться пытаются. Я бы понял характер отговорок, если б футбол закрытым мероприятием был, но тут все желающие могут просмотреть все
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SPACE TRUCKIN
1647331011
кукуляк страханулся...Николсон норм забил - сильно нужно было захотеть не засчитать гол...
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Форвард 79
1647331075
Бред какой то! Спартак и Рубин вы ФК или медийные клоуны? Правоту надо доказывать на футбольном поле, а не ералаши снимать Взрослее надо быть! Удаление Лисаковича более чем по делу было Незащитанеые голы Спартака так же верное решение Футбол играйте, а не на судей пеняйте!
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paracetamol
1647331382
Дешевые физруки взялись тренировать, ГЫ! А судей-то сейчас много, включая ВАРовских. Не один Мешок с Кукуляком решения принимают!
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NewLife
1647336369
Каков дебильный русский язык, такова и игра !
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Январь 59
1647342099
Ну началось!!!! Не научились играть против молодежки будем писать музыку. ( сочинял сапожник песню целый день, их сегодня сочиняет все кому не лень.)
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