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«Спартак» и «Рубин»: «Еще один такой тур, и мы дропнем дисс на судей. А потом снимем клип»

«Спартак» и «Рубин» могут написать музыкальную композицию о судьях РПЛ.

Клубы опубликовали в инстаграме картинку с текстом «Дисс на судей. Совместный трек «Спартака» и «Рубина».

Ранее московский клуб обратился в ЭСК по поводу работы Евгения Кукуляка на игре с «Краснодаром» (1:2), а главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал судью Виталия Мешкова пародией на арбитра.

«Ещe один такой тур, и мы реально дропнем этот трек...» – написал «Спартак» в инстаграме.

«А потом еще и клип снимем», – ответил «Рубин» в комментариях.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • «Рубин» занимает 10-ю строчку.

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Источник: инстаграм «Спартака»

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Комментарии19
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    Рейтинг: +14563

    Cleaner 52 минуты назад

    ЛУЗЕРЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ! Спартак и Рубин. Плохому футболисту всегда что то(кто то) мешает...(((

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    Рейтинг: +15667

    paracetamol 55 минут назад

    Дешевые физруки взялись тренировать, ГЫ! А судей-то сейчас много, включая ВАРовских. Не один Мешок с Кукуляком решения принимают!

    0
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    Рейтинг: +1423

    Форвард 79 1 час назад

    Бред какой то!
    Спартак и Рубин вы ФК или медийные клоуны?
    Правоту надо доказывать на футбольном поле, а не ералаши снимать
    Взрослее надо быть!
    Удаление Лисаковича более чем по делу было
    Незащитанеые голы Спартака так же верное решение
    Футбол играйте, а не на судей пеняйте!

    2
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    Рейтинг: +4944

    SPACE TRUCKIN 1 час назад

    кукуляк страханулся...Николсон норм забил - сильно нужно было захотеть не засчитать гол...

    0
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    Рейтинг: +13388

    Barmaleushka 1 час назад

    Новый челенж : проиграл - гони на судей !

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    Рейтинг: +14563

    Cleaner > Barmaleushka 51 минуту назад

    Старый челенж Спартака. Ему всегда судьи выиграть не дают. Визглявая команда...(

    0
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    Рейтинг: +12

    Мишанич 1 час назад

    Дожили, одни не могут молодёжку раскатать, другие за жесточайший фол своего игрока отморозиться пытаются. Я бы понял характер отговорок, если б футбол закрытым мероприятием был, но тут все желающие могут просмотреть все

    1
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    Рейтинг: +391

    SLADE2019 2 часа назад

    История с судейством матча Спартака с Краснодаром, лишний раз свидетельствует о глубочайшем системном кризисе у КБ. Мало того, что с игрой не все в порядке, подбор игроков между плохим и убогим, так еще и со зрением у всей команды полный п....ц. Оба гола правильно не засчитаны. И в первом случае был офсайд, и во втором игра рукой. А вот по пенальти в ворота Краснодара можно спорить и спорить. С пенальти в ворота Спартака - все вопросы к чудо-опорнику из Люксембурга. Как болельщику Спартака, мне очень тяжело это писать.

    2
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    Рейтинг: +5137

    Павелий > SLADE2019 2 часа назад

    По пенальти посмотри повтор: Сперцян бьёт по ноге Перейре.

    2
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    Рейтинг: +1423

    Форвард 79 > Павелий 54 минуты назад

    А как ставится подножка?
    Защитник ставит ногу, нападающий бежит с мячом бьет (касается, цепляется) ногой по выставленной ноге защитника спотыкается и падает.
    На мяче игрок Краснодара Перейра в мяч не играет
    Это фол!

    0
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    Рейтинг: +305

    заткнитемнерот 2 часа назад

    Ну уж места в середине таблицы они точно не из-за судей занимают

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    Рейтинг: +1423

    Форвард 79 > заткнитемнерот 46 минут назад

    Если бы к каждому мгновению матча относились бы более собрано, то были бы минимум в пятерке
    А то игрока под стенку не положили, типа а @игня какая, а вось под стенку не пробьют, (блин пробили) и такого рода случаев в Спартаке вагон и маленькая тележка
    В футболе мелочей не бывает!!!

    0
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    Рейтинг: +28775

    silver29 2 часа назад

    кукуляку надо обратится к офтальмологу который находится в прокуратуре ((( система ВАР заботливо созданная и финансируемая газпромом это и есть главная пародия.

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    Рейтинг: +1411

    ab15488 > silver29 2 часа назад

    Я вас, возможно, удивлю, но ВАР создал не Газпром. И 9го места Спартак достиг сам. Думаю вы согласитесь, что легионеры в РПЛ занимают ведущие позиции, потому как нет смысла покупать игрока слабее собственного воспитанника. Так и пусть спартаковцы спросят себя, почему команда с полурезервным составом и тренером во втором тайме 60 процентов времени владела мячем, да еще и на чужом поле. Сочи в свое время пацанов из Ростова просто смял и я не понимаю, почему Спартак в сильнейшем составе не провел 90 минут на половине соперника просто не давая ему оттуда выйти

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    Рейтинг: +513

    Demgel 2 часа назад

    Только позовите Мирона и вас точно поймут).

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