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Карпин: «Дзюба извинился и попросил не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на мартовский сбор национальной команды.

– В своeм недавнем интервью вы признались, что на сборе «Зенита» в Испании вы провели встречу с Артемом Дзюбой и договорились, чтобы он готовился к вызову в сборную. При этом Артема сейчас нет в списке. Можете объяснить причину?

– С Артемом мы действительно встречались в конце предсезонных сборов «Зенита», но обещаний по обязательному вызову, конечно же, не было. Это относится не только к Дзюбе, а ко всем игрокам.

В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать.

Мы договорились, что остаeмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за «Зенит».

  • Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».
  • Дзюба в последний раз играл за сборную летом 2021 года.
  • Тогда команду возглавлял Станислав Черчесов.

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Источник: сайт РФС

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