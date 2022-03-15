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Spotify стал спонсором «Барсы». Стадион клуба переименуют в «Spotify Камп Ноу»

«Барселона» объявила о сделке с музыкальным сервисом Spotify.

Шведский стриминговый сервис станет титульным спонсором клуба с лета 2022 года. Соглашение рассчитано на четыре сезона.

Стадион «Барселоны» будет переименован в «Spotify Камп Ноу», а логотип сервиса будет нанесен на форму команды.

  • Сообщалось, что сотрудничество должно приносить каталонцам 57 миллионов евро в год.
  • «Барселона» идет на 3-м месте в Примере.

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Источник: сайт «Барселоны»

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15.03.2022 23:31
Комментарии1
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    Рейтинг: +333

    Lipatoff 1 час назад

    А вот и подъехали бабосы

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