Spotify стал спонсором «Барсы». Стадион клуба переименуют в «Spotify Камп Ноу»

«Барселона» объявила о сделке с музыкальным сервисом Spotify.

Шведский стриминговый сервис станет титульным спонсором клуба с лета 2022 года. Соглашение рассчитано на четыре сезона.

Стадион «Барселоны» будет переименован в «Spotify Камп Ноу», а логотип сервиса будет нанесен на форму команды.

Сообщалось, что сотрудничество должно приносить каталонцам 57 миллионов евро в год.

«Барселона» идет на 3-м месте в Примере.

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