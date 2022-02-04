Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    «Барселона» продаст права на название «Камп Ноу» Spotify (ESPN)

    «Барселона» близка к заключению спонсорского контракта с музыкальным сервисом Spotify. Сотрудничество с ним должно приносить каталонцам 57 миллионов евро в год.

    Взамен Spotify получит права на название «Камп Ноу», логотип спонсора будет размещаться на экипировке. О сделке «Барселона» должна объявить на следующей неделе.

    • «Барселона» идет в Примере 5-й.
    • В прошлом году ее принял Хави.
    • Spotify работает, в частности, в России.

    Месси сказал игрокам «Барсы» и Хави, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ» (El Confidencial)

    Дембеле вернется в состав «Барсы», несмотря на отказ продлевать контракт (AS)

    Алвес недоволен, что его не включили в заявку «Барсы» на Лигу Европы (Sport.es)

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2022 23:15
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6561

      vladik12 24 секунды назад

      Продали историю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3590

      tarasofka 19 минут назад

      лучший стриминговый сервис в мире - и вдруг с котолонцами.
      ещё бы со спартаком запилили, чтобы совсем уж на дно упасть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11988

      Fusballer 29 минут назад

      Спасибо Месси за это!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93685
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68664
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru