«Барселона» продаст права на название «Камп Ноу» Spotify (ESPN)

«Барселона» близка к заключению спонсорского контракта с музыкальным сервисом Spotify. Сотрудничество с ним должно приносить каталонцам 57 миллионов евро в год.

Взамен Spotify получит права на название «Камп Ноу», логотип спонсора будет размещаться на экипировке. О сделке «Барселона» должна объявить на следующей неделе.

«Барселона» идет в Примере 5-й.

В прошлом году ее принял Хави .

. Spotify работает, в частности, в России.

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