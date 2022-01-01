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Карпин – о Дзюбе: «Возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Причина – семейные обстоятельства.

«Как я уже говорил, Артем действительно пропустит предстоящий сбор по семейным причинам. Да, возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария, но главное, что никаких недопониманий между нами самими нет.

Еще раз подтверждаю, что мы остаемся с Артемом на связи и будем внимательно следить за его играми за «Зенит», – сказал Карпин.

  • Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».
  • Дзюба в последний раз играл за сборную летом 2021 года.
  • Тогда команду возглавлял Станислав Черчесов.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +22642

    DOCTOR PENALTY 9 минут назад

    Валера, мы тебя правильно понимаем, забудь ты про это существо деревянное, не трать нервы.

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    Рейтинг: +1207

    стоп кран 50 минут назад

    Гыыы Веселые они, Карпин с Дзюбой. То один приглашает/не приглашает в сборную, то другой отказывается/ не отказывается от сборной. Очень у них понимание/ недопонимание хорошо поставлено.)))

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    Рейтинг: +306

    заткнитемнерот 1 час назад

    У нас у всех нет никакого недопонимания по Дзюбе

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