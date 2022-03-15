Карпин – о Дзюбе: «Возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Причина – семейные обстоятельства.

«Как я уже говорил, Артем действительно пропустит предстоящий сбор по семейным причинам. Да, возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария, но главное, что никаких недопониманий между нами самими нет.

Еще раз подтверждаю, что мы остаемся с Артемом на связи и будем внимательно следить за его играми за «Зенит», – сказал Карпин.

Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

Дзюба в последний раз играл за сборную летом 2021 года.

Тогда команду возглавлял Станислав Черчесов.

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