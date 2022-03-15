Карпин – о составе сборной: «Формировался он из участников отбора ЧМ-2022 и тех, с кем хотим познакомиться поближе»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, по каким критериям он выбирал состав национальной команды на мартовский сбор.

«Сегодня чуть позже, через час, может быть, объявим состав. Формировался он из того, кто прежде всего участвовал в этом отборе [ЧМ-2022].

Несмотря на сегодняшнее состояние, хотелось бы с ними со всеми увидеться, поблагодарить их за этот отбор. Плюс те, кого не было, с кем бы нам хотелось познакомиться поближе.

Потому что игра нерешающая, неофициальная, с молодежкой. Исходя из этого выбирали», – сказал Карпин.

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.

Команда будет работать в Москве.

Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

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