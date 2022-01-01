Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
2 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

Карпин – о составе сборной: «Формировался он из участников отбора ЧМ-2022 и тех, с кем хотим познакомиться поближе»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, по каким критериям он выбирал состав национальной команды на мартовский сбор.

«Сегодня чуть позже, через час, может быть, объявим состав. Формировался он из того, кто прежде всего участвовал в этом отборе [ЧМ-2022].

Несмотря на сегодняшнее состояние, хотелось бы с ними со всеми увидеться, поблагодарить их за этот отбор. Плюс те, кого не было, с кем бы нам хотелось познакомиться поближе.

Потому что игра нерешающая, неофициальная, с молодежкой. Исходя из этого выбирали», – сказал Карпин.

  • Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
Карпин объявит состав сборной России после матча «Рубин» – «Ростов» 12
Ветераны российского футбола призвали ФИФА и УЕФА отменить решения об отстранении российских команд 9
Жена Карпина: «Дзюба мог перейти в «Ростов» из «Арсенала». Валера говорил: «Он хороший футболист, способен помочь»
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:26
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11