Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

«Бавария» может выкупить Гави у «Барсы» за 50 миллионов

Полузащитник «Барселоны» Гави может перейти в «Баварию».

По информации журналиста Фернандо Поло, немецкий клуб следит за 17-летним испанцем. «Бавария» может активировать опцию выкупа футболиста за 50 миллионов евро.

Сам Гави предпочел бы продолжить карьеру в «Барсе», но пока стороны далеки от продления соглашения, истекающего летом 2023 года.

  • В этом сезоне Гави забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 33 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
«Бавария» претендует на 17-летнего Гави 2
Гави близок к продлению контракта с «Барсой» до 2027 года. В нем заинтересован Хави (Sport.es) 1
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Барселоны» Гави 2
Источник: твиттер Фернандо Поло

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:18
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11