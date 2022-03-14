«Бавария» может выкупить Гави у «Барсы» за 50 миллионов

Полузащитник «Барселоны» Гави может перейти в «Баварию».

По информации журналиста Фернандо Поло, немецкий клуб следит за 17-летним испанцем. «Бавария» может активировать опцию выкупа футболиста за 50 миллионов евро.

Сам Гави предпочел бы продолжить карьеру в «Барсе», но пока стороны далеки от продления соглашения, истекающего летом 2023 года.

В этом сезоне Гави забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 33 матчах.

Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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