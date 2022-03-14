Жена Карпина: «Дзюба мог перейти в «Ростов» из «Арсенала». Валера говорил: «Он хороший футболист, способен помочь»

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал об отношении мужа к Станиславу Черчесову и Артему Дзюбе.

– Часто в вашем доме звучит фамилия Черчесов?

– Нет.

– Не обсуждаете?

– Ни Черчесова, ни Дзюбу.

– Но все знают, что у твоего мужа есть определенное недопонимание с Артемом.

– Ха-ха. Ну да.

– Ты как жена как эту ситуацию видишь? Что там между ними не то и вообще как это все выглядит?

– Слушай, на самом деле я вообще никак не вижу и не отношусь. У меня абсолютно нет никакого негатива к Дзюбе, честно говоря, потому что лично с ним даже не знакома.

Мы действительно об этом говорили. И даже не в формате сборной – еще тогда, когда Дзюба был в аренде в «Арсенале», ходили разговоры, что он может перейти в «Ростов», как раз к Валере. Помню, спрашивала: возможно такое, что он к тебе придет? Валера говорил: «Да, он хороший футболист, способен помочь». При чем тут личное?

Считаю мужа профессионалом, потому что он очень давно сказал, что взял бы Дзюбу, потому что тут вопрос интересов клуба. В сборной потом происходило примерно то же самое. Валера же все равно встречался с Артемом, а на первый сбор его не вызвал, потому что Дзюба находился не в форме.

– Как я понимаю, Артем на это обиделся?

– Видимо. Потому что, когда вызвали на второй сбор, сказал: «А вот уже я не хочу».

Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

Дзюба в последний раз играл за сборную летом 2021 года.

Тогда команду возглавлял Станислав Черчесов.

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