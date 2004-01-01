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Черчесов: «Я абсолютно доволен своей работой в «Ференцвароше»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил выступления команды под его руководством.

«У нас были проблемы с коронавирусом и отъездом футболистов на Кубок Африки. Войти в команду по ходу сезона – это не самая простая задача, но думаю, что мы постоянно совершенствуемся и обретаем стабильность.

Конечно, мы хотим демонстрировать одинаковое качество и одинаковую эффективность на протяжении всех матчей без каких-либо значительных колебаний.

Нам еще предстоит над этим поработать, но в целом я абсолютно доволен проделанной нами работой, хотя я постоянно хочу большего», – сказал Черчесов.

  • Россиянин возглавил «Ференцварош» в декабре.
  • Команда лидирует в чемпионате Венгрии с 5-очковым отрывом.

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Источник: сайт «Ференцвароша»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +28768

    silver29 39 минут назад

    ему повезло, что мадьяры относительно лояльно относятся к русскоязычным и не вводят хаотично санкции, там вроде Орбан долгосрочный контракт на поставку газа по фиксированной цене выцыганивает.

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