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Валуев: «Уход легионеров? Тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля»

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев прокомментировал отъезд легионеров из РПЛ. Он сравнил их с корабельными крысами.

«Какое у меня мнение насчет ухода легионеров? Пусть бегут, тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля: не только когда тонут, но и когда под обстрелом. Наемники никогда не будут своими.

Можно вложить бешеные деньги на легионеров в развитие детско-юношеского футбола. Развитие — это возможность дать равные возможности всем. И детям из семей с достатком, и без такового. Тогда будет конкуренция», – считает бывший боксер.

  • ФИФА на этой неделе разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты.
  • Российские команды отстранены от международных турниров.
  • РПЛ могут расширить до 18 команд.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15170

    Hektor 84 13 минут назад

    Вылез умник с отбитой башкой

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