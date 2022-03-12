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  • Валуев: «Уход легионеров? Тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля»

Валуев: «Уход легионеров? Тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля»

12 марта 2022, 00:29
22

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев прокомментировал отъезд легионеров из РПЛ. Он сравнил их с корабельными крысами.

«Какое у меня мнение насчет ухода легионеров? Пусть бегут, тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля: не только когда тонут, но и когда под обстрелом. Наемники никогда не будут своими.

Можно вложить бешеные деньги на легионеров в развитие детско-юношеского футбола. Развитие — это возможность дать равные возможности всем. И детям из семей с достатком, и без такового. Тогда будет конкуренция», – считает бывший боксер.

  • ФИФА на этой неделе разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты.
  • Российские команды отстранены от международных турниров.
  • РПЛ могут расширить до 18 команд.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (22)
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Hektor 84
1647034631
Вылез умник с отбитой башкой
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vlad10180v
1647038839
ВАЛУЕВ ПРАВ НА ВСЕ 100 СОГЛАСЕН С НИМ
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inzek
1647039377
ну что еще могла сказать каменная башка
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Фёдор Горюнов
1647060042
Хоть Башка И отбита А Дело Говорит...Прав В Том Что Деньги Которые Тратят На Иноземцев Надо Вложить В Наши ДЮСШ...
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portero
1647063134
внешний вид неандертальца, а умный, хитрый продумас депутат, вас бы всез выгнать упырей и провести нормальные честные выборы...
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Enter2006
1647064224
Не зря говорят, что 90тые никуда не ушли а мафия с рынков пересела в мягкие кресла. Да Коля? Или коля вышибала "кувалда" в криминальных делах в 90х с Шалаевым? Не тебе судить кто крыса а кто нет, вас бы с "молью" и прочим криминалом погнать как крыс с высоких мест в РФ куда нибудь в космос в один конец вместе с "терюжковой" крысой.
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Garrincha58
1647067506
и это депутат????
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guron88
1647072768
Какие депутаты - такая и жизнь...
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NewLife
1647073728
Голова большая, а ума в ней, как у воробья.
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Давид59
1647076718
Что ещё может сказать человек с мозжечком вместо мозга. Типичный наш парламентарий. Ему невдомёк, что только благодаря легионерам наш клубный футбол хоть как-то котируется и конкурентоспособен. В Москве ходят на Айртона и Промеса. В Питере - на Клаудиньо и Малкома. Но его "ум" способен только на "трамвайный базар".
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