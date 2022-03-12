Валуев: «Уход легионеров? Тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля»

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев прокомментировал отъезд легионеров из РПЛ. Он сравнил их с корабельными крысами.

«Какое у меня мнение насчет ухода легионеров? Пусть бегут, тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля: не только когда тонут, но и когда под обстрелом. Наемники никогда не будут своими.

Можно вложить бешеные деньги на легионеров в развитие детско-юношеского футбола. Развитие — это возможность дать равные возможности всем. И детям из семей с достатком, и без такового. Тогда будет конкуренция», – считает бывший боксер.

ФИФА на этой неделе разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты.

Российские команды отстранены от международных турниров.

РПЛ могут расширить до 18 команд.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус