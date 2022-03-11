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  • Актер Баринов: «У «Локомотива» с ЦСКА будет результативная ничья»

Актер Баринов: «У «Локомотива» с ЦСКА будет результативная ничья»

11 марта 2022, 20:58
1

Народный артист России Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. Он болеет за первую команду.

«Будет результативная ничья. Я считаю, что ничья для «железнодорожников» будет как победа. «Армейцы» на ходу, но с атакой не очень у них. Приехал турок Юсуф Язиджи, который бьeт здорово, но всe равно проблемы с реализацией.

Если обыграют ЦСКА, будет очень неожиданно. Если футбольный бог не покинул нашу страну, то он будет на стороне «Локомотива», – сказал Баринов.

  • Матч состоится завтра, 12 марта.
  • «Локомотив» идет на 6-м месте в таблице.
  • ЦСКА занимает 4-е место.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
Комментарии (1)
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ySS
1647024057
Скорее всего железные полезут в атаку и огребут, хоть болеть буду за них.
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