Актер Баринов: «У «Локомотива» с ЦСКА будет результативная ничья»

Народный артист России Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. Он болеет за первую команду.
«Будет результативная ничья. Я считаю, что ничья для «железнодорожников» будет как победа. «Армейцы» на ходу, но с атакой не очень у них. Приехал турок Юсуф Язиджи, который бьeт здорово, но всe равно проблемы с реализацией.
Если обыграют ЦСКА, будет очень неожиданно. Если футбольный бог не покинул нашу страну, то он будет на стороне «Локомотива», – сказал Баринов.
- Матч состоится завтра, 12 марта.
- «Локомотив» идет на 6-м месте в таблице.
- ЦСКА занимает 4-е место.
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Источник: Metaratings