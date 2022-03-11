Оздоев в 16 лет мог перейти в киевское «Динамо»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, рассказал о несостоявшемся переходе игрока в киевское «Динамо».

«Мага юношей заключил однолетний контракт с «Тереком». И уже в 16 лет, играя за дубль, обратил на себя внимание скаутов киевского «Динамо».

Я тогда спокойно приезжал в Киев на машине и не чувствовал себя иностранцем. Реально были братские отношения между странами. Поэтому и футболисты между Россией и Украиной мигрировали активно.

В «Динамо» тренировали Газзаев, Сeмин. Магомеду нравилось в Киеве. «Динамо» давало ему контракт, готово было сделать хорошие условия отцу.

Проблема в том, что до 18 лет он как легионер не мог играть в официальных матчах – только в товарищеских. А Маге ещe не исполнилось 17. Дилемма.

В конце концов на семейном совете было принято решение вернуться в Россию и попытать счастья в другой команде. На этом этапе я и начал помогать Оздоеву», – сказал агент.

29-летний Оздоев с 2018 года выступает за «Зенит».

В июне он может стать свободным агентом.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол в 8 матчах.

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