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Мостовой – о расширении РПЛ: «Страна с населением 150 миллионов человек не может сделать 18-20 клубов?»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об идее увеличить число команд в РПЛ с 16 до 18.

«О расширении лиги я еще недели две назад говорил, после того как стало ясно, что нас отовсюду исключили.

Хотя о 18 командах говорил еще лет пять назад: страна с населением 150 с лишним миллионов, и не может сделать 18-20 команд?

Просто нужно было правильно распределить всe, к сожалению, у нас не так, потому команды и пропадали.

Почему нельзя было сделать это пять-шесть лет назад? Что мешало иметь в самой большой стране 18 команд?

Отговорки всегда были: финансирование, что-то ещe. Конечно, когда финансы есть у пяти команд», – сказал Мостовой.

  • Клубы РПЛ пока не договорились о расширении лиги.
  • Также предлагается отказаться от вылета команд в ФНЛ в этом сезоне.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 17:17
Комментарии9
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    Рейтинг: +11772

    playsh 10 минут назад

    У нас нет,условно говоря,18-20 Галицких,Федунов,Абрамовичей,ГазпромБанд,
    готовых вкладывать свои кровные,а государевым чиновникам разных уровней от министерства до губернаторов всё это до писца.

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    Рейтинг: +2621

    nemolod 54 минуты назад

    На это давно есть ответ в строке из песни Высоцкого -ГДЕ ДЕНЬГИ,ЗИН?

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    Рейтинг: +21659

    JTherry 59 минут назад

    "страна с населением 150 с лишним миллионов, и не может сделать 18-20 команд?"
    ...нет прямой зависимости качества футбольных команд от численности населения: примером тому Китай и Индия... пополнение РПЛ командами из ФНЛ не улучшит качество полей и стадионов у этих команд... а по-хорошему, и в РПЛ пора чистку произвести, сократив количество команд, чтобы исключить игры в поддавки с командами из "подвала" на финише чемпионата...

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    Рейтинг: +784

    jek718875 1 час назад

    Правильно люди предлагают:12команд в 3 круга, зачем 20 команд и хоккейный счёт

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    Рейтинг: +499

    Suvorov51 1 час назад

    А что можно и 50 команд в премьере. но только толку. 12 команд и играть в 4 круга. вот этот вариант самый лучший. не надо создовать посредственность. для 12 команд возможно набрать нормальный состав. а если кормить бездарь. то так и будем приглашать чудаков из за бугра

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    Рейтинг: +23796

    bset 1 час назад

    По-моему за последние 2 недели стало очевидно, что страна с населением в 150 млн не может сделать НИ-ЧЕ-ГО.

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    Рейтинг: +881

    Чехов на Садовой 1 час назад

    Крайне редко, что здравая мысль у Мостового проскочила. Плюс кубок содружества добавить. Играть надо в среднем 1,5-2 раза в неделю, как во всех приличных чемпах. Привыкли, блин, за ''тренировки'' в кальянных бабки чумовые получать.

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    Рейтинг: +877

    Юрэс 2 часа назад

    Так созДАЙ. НИЩЕБРОД ШТОЛИ????

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    Рейтинг: +16171

    Garrincha58 2 часа назад

    мостовойтов думает если расширят лигу то и ему достанется какая нибудь команда он всё мечтает тренировать а всё только языком мелет

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