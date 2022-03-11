Мостовой – о расширении РПЛ: «Страна с населением 150 миллионов человек не может сделать 18-20 клубов?»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об идее увеличить число команд в РПЛ с 16 до 18.

«О расширении лиги я еще недели две назад говорил, после того как стало ясно, что нас отовсюду исключили.

Хотя о 18 командах говорил еще лет пять назад: страна с населением 150 с лишним миллионов, и не может сделать 18-20 команд?

Просто нужно было правильно распределить всe, к сожалению, у нас не так, потому команды и пропадали.

Почему нельзя было сделать это пять-шесть лет назад? Что мешало иметь в самой большой стране 18 команд?

Отговорки всегда были: финансирование, что-то ещe. Конечно, когда финансы есть у пяти команд», – сказал Мостовой.

Клубы РПЛ пока не договорились о расширении лиги.

Также предлагается отказаться от вылета команд в ФНЛ в этом сезоне.

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