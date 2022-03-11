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  • Мостовой – о расширении РПЛ: «Страна с населением 150 миллионов человек не может сделать 18-20 клубов?»

Мостовой – о расширении РПЛ: «Страна с населением 150 миллионов человек не может сделать 18-20 клубов?»

11 марта 2022, 17:17
14

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об идее увеличить число команд в РПЛ с 16 до 18.

«О расширении лиги я еще недели две назад говорил, после того как стало ясно, что нас отовсюду исключили.

Хотя о 18 командах говорил еще лет пять назад: страна с населением 150 с лишним миллионов, и не может сделать 18-20 команд?

Просто нужно было правильно распределить всe, к сожалению, у нас не так, потому команды и пропадали.

Почему нельзя было сделать это пять-шесть лет назад? Что мешало иметь в самой большой стране 18 команд?

Отговорки всегда были: финансирование, что-то ещe. Конечно, когда финансы есть у пяти команд», – сказал Мостовой.

  • Клубы РПЛ пока не договорились о расширении лиги.
  • Также предлагается отказаться от вылета команд в ФНЛ в этом сезоне.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (14)
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Garrincha58
1647009600
мостовойтов думает если расширят лигу то и ему достанется какая нибудь команда он всё мечтает тренировать а всё только языком мелет
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Чехов на Садовой
1647011428
Крайне редко, что здравая мысль у Мостового проскочила. Плюс кубок содружества добавить. Играть надо в среднем 1,5-2 раза в неделю, как во всех приличных чемпах. Привыкли, блин, за ''тренировки'' в кальянных бабки чумовые получать.
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jek718875
1647013176
Правильно люди предлагают:12команд в 3 круга, зачем 20 команд и хоккейный счёт
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JTherry
1647014373
"страна с населением 150 с лишним миллионов, и не может сделать 18-20 команд?" ...нет прямой зависимости качества футбольных команд от численности населения: примером тому Китай и Индия... пополнение РПЛ командами из ФНЛ не улучшит качество полей и стадионов у этих команд... а по-хорошему, и в РПЛ пора чистку произвести, сократив количество команд, чтобы исключить игры в поддавки с командами из "подвала" на финише чемпионата...
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nemolod
1647014671
На это давно есть ответ в строке из песни Высоцкого -ГДЕ ДЕНЬГИ,ЗИН?
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Plyash
1647017309
У нас нет,условно говоря,18-20 Галицких,Федунов,Абрамовичей,ГазпромБанд, готовых вкладывать свои кровные,а государевым чиновникам разных уровней от министерства до губернаторов всё это до писца.
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Persona_non_Grata
1647019928
Страна с 150 с лишним миллионов много чего не может сделать, но главное - не может госдуму нормальную выбрать, а если по футболу - 11 игроков для сборной не может найти (((
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mihail200606
1647025739
Много че то его стало, этого Мостового.. Разоговорился.. Ив основном фигню какую то
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Hektor 84
1647033037
В эопу твой кривоногий футбол и то что ты там предлагаешь! Лучше Сашок возьми бремя на плечи в виде клуба рпл. И посмотрим как ты потянешь. Баблишко то есть у тебя. А то любишь из студии советовать федуну как надо клубом управлять. Вот и посмотрим на твои творения как президента и главного акционера. Тут и учиться не надо, главное бабло вваливать)))
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paracetamol
1647039396
Может, но не с этим руководством. Помнится, в СССР престижно было в пердиве играть и стадионы полные собирались. А сейчас - полный развал и кумовство. Оренбург отфутболили из РПЛ за то, что пары тыщ мест на стадионе не хватает. Это что - спортивный принцип?
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