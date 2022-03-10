16-летний Рибейру из «Спортинга» стал самым молодым игроком в истории плей-офф ЛЧ

Нападающий «Спортинга» Родригу Рибейру вышел на замену в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

Он появился на поле в возрасте 16 лет и 315 дней. Это новый рекорд турнира.

Рибейру стал самым молодым игроком в истории плей-офф ЛЧ.

Что касается всех стадий Лиги чемпионов, то рекордсменом остается форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, дебютировавший на групповом этапе, когда ему было 16 лет и 18 дней.

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?