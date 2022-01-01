Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
Тест: угадай футболиста по любимому животному
2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?
3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

16-летний Рибейру из «Спортинга» стал самым молодым игроком в истории плей-офф ЛЧ

Нападающий «Спортинга» Родригу Рибейру вышел на замену в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

Он появился на поле в возрасте 16 лет и 315 дней. Это новый рекорд турнира.

Рибейру стал самым молодым игроком в истории плей-офф ЛЧ.

Что касается всех стадий Лиги чемпионов, то рекордсменом остается форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, дебютировавший на групповом этапе, когда ему было 16 лет и 18 дней.

Неймар и Доннарумма едва не подрались в раздевалке после поражения от «Реала» (Marca)

Куртуа – об игре Бензема: «Пора уже, чтобы это отразилось в рейтинге «Золотого мяча»

Бензема – о первом голе в ворота «ПСЖ»: «Это не ошибка Доннаруммы»

Источник: Goal

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:29
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +9810

    Alekxei Z. 1 час назад

    Когда матч ничего не решает, можно пол-состава 16-их выставить , это не показатель в данной ситуации.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11