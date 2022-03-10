Анчелотти – о победе над «ПСЖ»: «Первый гол был ключевым. После него мы контролировали ход матча»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

«Первый гол был ключевым. Он поменял динамику игры, болельщиков. После него мы контролировали ход матча, нам было легче отбирать мяч.

«ПСЖ» – превосходная команда, она играла очень здорово. Но в каждой встрече есть момент, когда ты можешь изменить ее сценарий. В этот раз это был наш первый гол.

Бензема – фантастический лидер нашей команды, фантастический форвард. Я очень доволен отношением Карима к делу», – сказал Анчелотти.

«Реал» победил «ПСЖ» со счетом 3:2 по сумме двух встреч и вышел в 1/4 финала ЛЧ.

Бензема забил все три гола мадридцев в ответном матче.

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