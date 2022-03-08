Экс-агент Абрамов: «Надо настоять, чтоб Россия сыграла с Польшей на «ВТБ Арене». Мы им там вставим»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов верит, что Россию все-таки допустят к стыковым матчам за место на чемпионате мира-2022. В полуфинале россияне должны принять Польшу.

«[Обжалование решения ФИФА в CAS] – правильный ход. Замечательно, если сыграем с Польшей в июне. Надо настоять, чтобы играли на «ВТБ Арене». Мы им там вставим», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».