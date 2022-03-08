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  • Экс-агент Абрамов: «Надо настоять, чтоб Россия сыграла с Польшей на «ВТБ Арене». Мы им там вставим»

Экс-агент Абрамов: «Надо настоять, чтоб Россия сыграла с Польшей на «ВТБ Арене». Мы им там вставим»

8 марта 2022, 14:20
5

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов верит, что Россию все-таки допустят к стыковым матчам за место на чемпионате мира-2022. В полуфинале россияне должны принять Польшу.

«[Обжалование решения ФИФА в CAS] – правильный ход. Замечательно, если сыграем с Польшей в июне. Надо настоять, чтобы играли на «ВТБ Арене». Мы им там вставим», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
  • Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.
  • Польский футбольный союз в феврале заявил об отказе играть с Россией.

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Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (5)
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Томик
1646756042
Какого хрена сборная должна играть на какой-то там втб арене? Или на стадионе "Динамо" или и не суйтесь даже со своим втб.
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BarStep
1646756797
Перелет Аэрофлотом.. Оплата расходов рублями, картой МИР и по курсу.. И организовать им экскурсию в Донецк к Аллее Ангелов.. Затраты на экскурсию беру на себя (бонус так сказать)
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Soccerdealer63
1646761994
клинический идиот... Одно слово- бывший...
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