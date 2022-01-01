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Экс-агент Абрамов: «Надо настоять, чтоб Россия сыграла с Польшей на «ВТБ Арене». Мы им там вставим»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов верит, что Россию все-таки допустят к стыковым матчам за место на чемпионате мира-2022. В полуфинале россияне должны принять Польшу.

«[Обжалование решения ФИФА в CAS] – правильный ход. Замечательно, если сыграем с Польшей в июне. Надо настоять, чтобы играли на «ВТБ Арене». Мы им там вставим», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
  • Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.
  • Польский футбольный союз в феврале заявил об отказе играть с Россией.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 14:20
Комментарии2
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    Рейтинг: +635

    dragoon000320 2 часа назад

    походу вставить бы не помешало господину Абрамову)

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    Рейтинг: +93

    Чоткар Патыр > dragoon000320 12 минут назад

    Не. Лучше полякам вставить, чтобы больше не вы..ывались

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