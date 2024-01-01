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Круговой: «На данном этапе я всем доволен в «Зените»

Защитник «Зенита» Даниил Круговой высказался о работе на зимних сборах и своем положении в команде.

- В контрольных матчах на сборах вы стали лучшим ассистентом – пять голевых передач. Много подаете со стандартов. Довольны тем, как прошел подготовительный период?

- В общем и целом – да. Но индивидуальная статистика во время предсезонки не так важна, как общее командное взаимодействие.

- В «Зените» теперь пять бразильцев. Вы в их компании выглядите вполне органично. Получаете удовольствие от игры? Насколько уверенно чувствуете себя в комбинационном футболе?

- Я люблю умный футбол, когда взаимодействие с партнерами вместе с индивидуальным мастерством дают положительный результат на поле.

За счет комбинационной игры появляется больше возможностей вскрыть насыщенную оборону соперников.

- Хватает ли вам сил на весь матч? Контролировать приходится всю бровку, а значит, очень много бегать.

- Чувствую себя комфортно в схеме, по которой мы сейчас играем, и мне понятны требования тренерского штаба.

То, что удается выполнять большой объем работы как в атаке, так и в обороне, говорит о хорошем физическом состоянии, а значит, о хорошо проделанной работе на сборах.

Так что на данном этапе я всем доволен.

  • В этом сезоне Круговой сделал 3 ассиста в 24 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» действует до июня 2024 года.

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Источник: сайт «Зенита»

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