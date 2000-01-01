Карпин: «Дзюба сказал, что хочет и готов играть за сборную. Я ответил: пусть тренируется и готовится»

Если Карпин и Дзюба наконец хлопнут по рукам, то тогда можно и его вызывать... В противном случае Дзюба будет неуместен..... Правда и играть то не с кем уже
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем общении с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
«На сборах я контактировал с Дзюбой. Общение прошло нормально.
Подробности? Была встреча с игроками «Зенита». С теми, кто был в сборной. Дзюба тоже попросил о встрече.
Сказал, что хочет и готов играть за сборную. Ответил ему, что если он хочет, то пусть тренируется и готовится», – отметил Карпин.
- Дзюба не играет за сборную с июня.
- В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
- Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.
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