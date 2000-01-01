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Карпин: «Дзюба сказал, что хочет и готов играть за сборную. Я ответил: пусть тренируется и готовится»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем общении с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«На сборах я контактировал с Дзюбой. Общение прошло нормально.

Подробности? Была встреча с игроками «Зенита». С теми, кто был в сборной. Дзюба тоже попросил о встрече.

Сказал, что хочет и готов играть за сборную. Ответил ему, что если он хочет, то пусть тренируется и готовится», – отметил Карпин.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
  • Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +41

    Samuray_apokalipsys 19 минут назад

    Если Карпин и Дзюба наконец хлопнут по рукам, то тогда можно и его вызывать... В противном случае Дзюба будет неуместен..... Правда и играть то не с кем уже

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    Рейтинг: +6267

    Semenycch 52 минуты назад

    Лживая тварь!

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    Рейтинг: +41

    Samuray_apokalipsys > Semenycch 25 минут назад

    А правда, что ты тут главный дурак по теме Карпина?

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    Рейтинг: +5135

    Виталий Орехов > Semenycch 11 минут назад

    Вы очень точно охарактеризовали А.Дзюбу! БРАВО!!!

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    Рейтинг: +73

    Сделаны из Дерева > Samuray_apokalipsys 11 минут назад

    Ну дурачок что сказать ему)))

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    Рейтинг: +12646

    Fusballer > Samuray_apokalipsys 6 минут назад

    И главный дзюболиз.

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    Рейтинг: +1455

    Bozigit 52 минуты назад

    Теперь санкции снимут)

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    Рейтинг: +6693

    nik55 57 минут назад

    с кем вы играть собрались ?

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    Рейтинг: +41

    Samuray_apokalipsys > nik55 24 минуты назад

    Двусторонку погоняют и по домам

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    Рейтинг: +13005

    NewLife 59 минут назад

    Надо теперь, чтобы это сказал Чеферин)

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