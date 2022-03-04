Карпин: «Дзюба сказал, что хочет и готов играть за сборную. Я ответил: пусть тренируется и готовится»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем общении с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«На сборах я контактировал с Дзюбой. Общение прошло нормально.

Подробности? Была встреча с игроками «Зенита». С теми, кто был в сборной. Дзюба тоже попросил о встрече.

Сказал, что хочет и готов играть за сборную. Ответил ему, что если он хочет, то пусть тренируется и готовится», – отметил Карпин.

Дзюба не играет за сборную с июня.

В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.

Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.

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