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    Зарема: «Если мы с Федуном уедем, уедут и другие. «Спартак» сейчас становится един как никогда»

    Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила, почему не уехала с семьей из России.

    «За последние дни мне неоднократно пришлось отвечать на один и тот же вопрос: почему мы до сих пор не уехали? Ответ прост: если мы уедем, уедут и другие.

    «Спартак» – один из немногих клубов, который не покинули легионеры и тренерский штаб. В это сложное время мы не отгораживаемся друг от друга, а, наоборот, становимся едины как никогда.

    Недаром один из слоганов нашего великого клуба – «Сила в единстве», – написала Салихова.

    • Многие компании и бизнесмены, связанные с клубами РПЛ, попали под санкции.
    • Владелец «Спартак» Леонид Федун потерял около 80 процентов от состояния.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13002

      NewLife 1 час назад

      Еще только начало марта, а весеннее обострение уже дает о себе знать.

      0
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      Рейтинг: +4918

      TOMSON 1 час назад

      Зарема слишком много говорит. От каждого ее слова отвращения к ним все больше.

      1
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      Рейтинг: +5857

      порт 1 час назад

      Не спеши, ещё не вечер.

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      Рейтинг: +3365

      Klaido > порт 1 час назад

      ваш хохол уже свалил

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      Рейтинг: +5857

      порт > Klaido 59 минут назад

      Посмотрел бы я на твою реакцию Марина, будь у тебя на родине такая хрень.

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