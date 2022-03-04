Зарема: «Если мы с Федуном уедем, уедут и другие. «Спартак» сейчас становится един как никогда»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила, почему не уехала с семьей из России.
«За последние дни мне неоднократно пришлось отвечать на один и тот же вопрос: почему мы до сих пор не уехали? Ответ прост: если мы уедем, уедут и другие.
«Спартак» – один из немногих клубов, который не покинули легионеры и тренерский штаб. В это сложное время мы не отгораживаемся друг от друга, а, наоборот, становимся едины как никогда.
Недаром один из слоганов нашего великого клуба – «Сила в единстве», – написала Салихова.
- Многие компании и бизнесмены, связанные с клубами РПЛ, попали под санкции.
- Владелец «Спартак» Леонид Федун потерял около 80 процентов от состояния.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.
Источник: «Спорт-Экспресс»