Зарема: «Если мы с Федуном уедем, уедут и другие. «Спартак» сейчас становится един как никогда»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила, почему не уехала с семьей из России.

«За последние дни мне неоднократно пришлось отвечать на один и тот же вопрос: почему мы до сих пор не уехали? Ответ прост: если мы уедем, уедут и другие.

«Спартак» – один из немногих клубов, который не покинули легионеры и тренерский штаб. В это сложное время мы не отгораживаемся друг от друга, а, наоборот, становимся едины как никогда.

Недаром один из слоганов нашего великого клуба – «Сила в единстве», – написала Салихова.