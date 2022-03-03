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    Украина просит ФИФА перенести стыковой матч ЧМ-2022 с Шотландией

    Украина просит ФИФА отложить стыковой матч отбора ЧМ-2022 с Шотландией, который запланирован на 24 марта, на более поздний срок.

    По информации USA Today, игру могут сдвинуть на июнь, как и параллельный матч между Уэльсом и Австрией.

    «Подтверждаем, что сегодня получили запрос от Украинской ассоциации футбола о переносе их матчей, запланированных на март», – сообщил один из руководителей ФИФА.

    • 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.
    • УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.

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    Источник: USA Today

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