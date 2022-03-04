Украина просит ФИФА перенести стыковой матч ЧМ-2022 с Шотландией

Украина просит ФИФА отложить стыковой матч отбора ЧМ-2022 с Шотландией, который запланирован на 24 марта, на более поздний срок.

По информации USA Today, игру могут сдвинуть на июнь, как и параллельный матч между Уэльсом и Австрией.

«Подтверждаем, что сегодня получили запрос от Украинской ассоциации футбола о переносе их матчей, запланированных на март», – сообщил один из руководителей ФИФА.