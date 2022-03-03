Сегодня РФС обжалует в CAS отстранение сборной и клубов от международных турниров («СЭ»)

Сегодня, 3 марта, РФС подаст иск в CAS на УЕФА и ФИФА за решение отстранить все сборные и клубы от участия международных соревнованиях.

По информации «СЭ», РФС настаивает на ускоренном рассмотрении дела из-за запланированной на март игры юношеской женской сборной в отборе к Евро, а также матча «Спартака» в Лиге Европы.

Союз обращает внимание на то, что решение УЕФА и ФИФА вынесено без любого правового основания.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.

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