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    Сегодня РФС обжалует в CAS отстранение сборной и клубов от международных турниров («СЭ»)

    Сегодня, 3 марта, РФС подаст иск в CAS на УЕФА и ФИФА за решение отстранить все сборные и клубы от участия международных соревнованиях.

    По информации «СЭ», РФС настаивает на ускоренном рассмотрении дела из-за запланированной на март игры юношеской женской сборной в отборе к Евро, а также матча «Спартака» в Лиге Европы.

    Союз обращает внимание на то, что решение УЕФА и ФИФА вынесено без любого правового основания.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.

    Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии14
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      Рейтинг: +16

      Samuray_apokalipsys 1 час назад

      Зачем... Там CAS и FIFA уже перемигнулись

      1
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      Рейтинг: +28484

      silver29 2 часа назад

      угу, я даже семечек покупать не буду, бесперспективняк ((( Говорить о чем-то можно будет после завершения спецоперации на бывшей территории страны им. Ленина. После будут три независимых государства : Новороссия, центральная часть и непонятно что на западной части.

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      Рейтинг: +18802

      derrik2000 > silver29 2 часа назад

      "и непонятно что на западной части."

      А чё непонятно?
      Часть - в Венгрию (Закарпатье, т. е. Ужгород с прилегающими территориями) отойдёт, часть (обстальная бандерия) - в Польшу.
      Тока чё-то не думаю, чтобы поляки стали довольными этим приобретением.
      Вот, если бы БЕЗ местного населения - ДА, а так....
      С этими бандеровцами больше мороки, чем пользы от них в виде обслуги.

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      Рейтинг: +28484

      silver29 > derrik2000 2 часа назад

      Я пока не стал озвучивать, а то рогули еще быстрей побегут в Польшу, а поезда не резиновые. Кстати насчет Польши и Венгрии, мадьярам можно что-то отдать, а вот пшекам только пинок под зад, там русины еще проживают вот им автономию и сделают. А вообще я бы вдоль польской границы китайцев поселил, сделаеи приятное СИ и амерам шпильку с НАТО загоним, пусть с товарищами разбираются, заодно и чей Тайвань выяснят.

      1
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      Рейтинг: +31735

      oyabun > derrik2000 1 час назад

      То что чего то отойдет в Польшу и Венгрию - это уже наша пропаганда. Не будет этого. Иначе под шумок уже сейчас и тащили бы. Им нужен очаг постоянного напряжения на территории Украины, а не на своей.

      3
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      Рейтинг: +28484

      silver29 > oyabun 1 час назад

      с венграми можно поторговаться, Ужгород и Мукачево все таки их исторические города как Причерноморье Юго-Востока это Россия.

      2
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      Рейтинг: +18802

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Я бы, откровенно говоря, СЕЙЧАС не стал столь категорично отвергать предложенную мною версию...
      Никто не знает, какой будет Украина после завершения всех этих событий.
      В Ужгороде прямо истомой наполняются, когда слышат о присоединении к Венгрии.
      А чё, собственно???
      До столицы - Киева - далеко, да ещё и Карпаты отделяют...
      А Венгрия - вот она, родная, за речкой... )))
      Остальная бандерия - да, в Польшу вся не захочет отойти: привыкли в украинской реальности жить.
      Но многие просто таки - ЗА.

      1
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      Рейтинг: +31735

      oyabun > derrik2000 1 час назад

      Тут другие реалии. Не важно чего хотят западные бандеровцы, неважно чего хочет Польша и Венгрия. Важно только что им указывает Вашингтонский обком - а он указывает сделать из Украины символ борьбы с "Мордором" и для этого им совсем не нужно чтобы страна вдруг перестала существовать.

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      Рейтинг: +18802

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Это, конечно, ДА.
      Имеется такое желание США.
      Оно, конечно, во многом совпадает с мнением жителей Правобережья Украины, точнее, бОльшей её части.
      Но, Орбан, по-моему мыслит очень часто не так, как хотят в Белом Доме.
      Нет-нет!
      В подавляющем большинстве вопросов он завсегда с США только "ЗА".
      Но, ведь, можно и бюолее агрессивную кампанию в Закарпатье по присоединению к Венгрии "замутить", чем та, которая сейчас.
      У них почва для ЭТОГО да-а-авно хорошо вскопана и тщательно удобрена...

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      Рейтинг: +31735

      oyabun 2 часа назад

      Конечно бесполезно. Но сделать это РФС обязан.

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      Рейтинг: +18802

      derrik2000 > oyabun 2 часа назад

      А зачем???
      Чтобы получить очередной пинок от "повелителей мира, стоящих на страже добра и справедливости"???
      Здесь, скорее всего, юрЫстам, с которыми РФС имеет контракт на правовое обслуживание, ВНЕЗАПНО очень кушать захотелось. ))))
      Долбо**изм - иного слова действиям РФС я не подберу.

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      Рейтинг: +110

      Elektronua 2 часа назад

      без шансов

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      Рейтинг: +7378

      mihail200606 2 часа назад

      Ниче не получится..

      0
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      Рейтинг: +54

      ПалкоВводецъ_1 2 часа назад

      Бесполезно. Гейропа превратилась в холуёв ВША, а также стали сочувствующими фашистам, пиратами и ворами на госуровне. Дерьмократия во всей красе, где даже судебные европейские институты перестали работать.

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