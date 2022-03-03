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    Куман: «Лапорта хотел избавиться от меня. Не хватало поддержки от руководства «Барсы»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о своем увольнении из каталонского клуба.

    «Я не был тренером Лапорты. Я это почувствовал сразу после выборов президента. Между нами не было связи. Мне не хватало поддержки от руководства.

    Деньги не были главным фактором. Я действительно хотел добиться успеха в «Барсе». Пытался делать все возможное, но понял, что Лапорта хотел избавиться от меня, потому что я был назначен не им», – сказал Куман.

    • Голландец возглавлял команду с августа 2020-го по октябрь 2021-го года.
    • В момент отставки Кумана «Барса» шла на 9-м месте в Примере.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +740

      jek718875 2 часа назад

      Куманок не оправдывайся, да,тебе досталась раненая БАРСА,а с тобой она попала в реанимацию

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