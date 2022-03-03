Куман: «Лапорта хотел избавиться от меня. Не хватало поддержки от руководства «Барсы»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о своем увольнении из каталонского клуба.

«Я не был тренером Лапорты. Я это почувствовал сразу после выборов президента. Между нами не было связи. Мне не хватало поддержки от руководства.

Деньги не были главным фактором. Я действительно хотел добиться успеха в «Барсе». Пытался делать все возможное, но понял, что Лапорта хотел избавиться от меня, потому что я был назначен не им», – сказал Куман.

Голландец возглавлял команду с августа 2020-го по октябрь 2021-го года.

В момент отставки Кумана «Барса» шла на 9-м месте в Примере.

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