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  • Куман: «Лапорта хотел избавиться от меня. Не хватало поддержки от руководства «Барсы»

Куман: «Лапорта хотел избавиться от меня. Не хватало поддержки от руководства «Барсы»

3 марта 2022, 12:41
2

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о своем увольнении из каталонского клуба.

«Я не был тренером Лапорты. Я это почувствовал сразу после выборов президента. Между нами не было связи. Мне не хватало поддержки от руководства.

Деньги не были главным фактором. Я действительно хотел добиться успеха в «Барсе». Пытался делать все возможное, но понял, что Лапорта хотел избавиться от меня, потому что я был назначен не им», – сказал Куман.

  • Голландец возглавлял команду с августа 2020-го по октябрь 2021-го года.
  • В момент отставки Кумана «Барса» шла на 9-м месте в Примере.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Куман Рональд
Комментарии (2)
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jek718875
1646302423
Куманок не оправдывайся, да,тебе досталась раненая БАРСА,а с тобой она попала в реанимацию
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Lipatoff
1646314442
Любят эти голандцы иронизировать потом, такой же был Ван Гаал... у Кумана был Гризман, Месси, Суарес, Коутинье и что? Что смог то? Кубок? Не смешите... меня даже бесили его никчемные расстановки и стратегии на игры, не его вообщем уровень, слаб он как тренер... Пусть вон смотрит, как истинный патриот Барсы фигачит, вот это я понимаю талант, что на поле был, что на бровке
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