Куман: «После ухода Месси «Барса» купила игрока за 55 миллионов. Почему Лео должен был уйти?»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман допускает, что Лионель Месси покинул клуб по причинам, не связанным с финансовыми проблемами.

«Руководство настаивало, что уход некоторых игроков поможет привести финансы в порядок.

Но когда видишь, что они купили игрока [Феррана Торреса] за 55 миллионов евро вскоре после ухода Лионеля Месси, то думаешь, не произошло ли там что-то еще.

Почему Месси должен был уйти?» – сказал Куман.