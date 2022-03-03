Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Куман: «После ухода Месси «Барса» купила игрока за 55 миллионов. Почему Лео должен был уйти?»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман допускает, что Лионель Месси покинул клуб по причинам, не связанным с финансовыми проблемами.

    «Руководство настаивало, что уход некоторых игроков поможет привести финансы в порядок.

    Но когда видишь, что они купили игрока [Феррана Торреса] за 55 миллионов евро вскоре после ухода Лионеля Месси, то думаешь, не произошло ли там что-то еще.

    Почему Месси должен был уйти?» – сказал Куман.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах, выиграв 35 трофеев.
    • В августе прошлого года аргентинец перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

    Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»

    Месси недоволен критикой французской прессы (El Chiringuito TV)

    Левандовски: «Вы уже победитель, если заняли второе место после Месси в голосовании на «Золотой мяч»

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +38998

      Project Бабангида 23 минуты назад

      чудо ты Нидерландское .
      потому что молока давал всё меньше, а жрал всё больше.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94509
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68922
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11