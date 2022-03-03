Куман: «После ухода Месси «Барса» купила игрока за 55 миллионов. Почему Лео должен был уйти?»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман допускает, что Лионель Месси покинул клуб по причинам, не связанным с финансовыми проблемами.
«Руководство настаивало, что уход некоторых игроков поможет привести финансы в порядок.
Но когда видишь, что они купили игрока [Феррана Торреса] за 55 миллионов евро вскоре после ухода Лионеля Месси, то думаешь, не произошло ли там что-то еще.
Почему Месси должен был уйти?» – сказал Куман.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах, выиграв 35 трофеев.
- В августе прошлого года аргентинец перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
Источник: Mundo Deportivo