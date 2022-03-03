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  • Куман: «После ухода Месси «Барса» купила игрока за 55 миллионов. Почему Лео должен был уйти?»

Куман: «После ухода Месси «Барса» купила игрока за 55 миллионов. Почему Лео должен был уйти?»

3 марта 2022, 11:46
3

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман допускает, что Лионель Месси покинул клуб по причинам, не связанным с финансовыми проблемами.

«Руководство настаивало, что уход некоторых игроков поможет привести финансы в порядок.

Но когда видишь, что они купили игрока [Феррана Торреса] за 55 миллионов евро вскоре после ухода Лионеля Месси, то думаешь, не произошло ли там что-то еще.

Почему Месси должен был уйти?» – сказал Куман.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах, выиграв 35 трофеев.
  • В августе прошлого года аргентинец перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Куман Рональд
Комментарии (3)
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Project Бабангида
1646298356
чудо ты Нидерландское . потому что молока давал всё меньше, а жрал всё больше.
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Maxi_7
1646299869
Да итак понятно, что он ушёл, потому что в Барсе намечалась капитальная перестройка, а у Месси нет уже времени - 2-3х лет, чтобы ждать пока всё это заиграет снова, вот они и сделали из этого трагедию, чтобы не вызывать горение седалищных нервов с последующей массовой отправкой на Татуин, что у фанатов Барсы, что у глоров особенного... никто, получилось, не виноват, бесплатно мы его тоже оставить не можем, хотя он согласен и т.д. и т.п. хотя дураку понятно, что если обе стороны хотели, то они бы что угодно сделали - продали права на название стадиона( что уже сейчас происходит), договорились бы с Тебасом и т.д. но сделали бы это...
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Lipatoff
1646314706
Потому что потому... чтобы ты рыжий потом вот так плакал через год, будь достойным, все-таки футболку Барсы носил, иди в другой клуб и покажи свой уровень тогда, а не философствуй
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