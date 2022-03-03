Федотов – о вылете «Сочи» из Кубка России от ЦСКА: «Обидное поражение»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался после проигранного матча 1/8 финала Кубка России против ЦСКА.
- Москвичи победили со счетом 2:1.
- Оба гола забил защитник Игорь Дивеев с передач Юсуфа Язиджи.
«Обидное поражение. Мы видим, насколько качественное подкрепление получил соперник. Игра смотрелась. Думаю, что игра очень понравилась зрителям.
Была динамика и интересные ходы. Во втором тайме из убойных позиций мы не смогли забить второй мяч.
Готовились к таким розыгрышам угловых, с которых соперник забил нам. К сожалению, потеря концентрации в эпизоде стоила нам двух пропущенных мячей», – сказал Федотов.
Источник: сайт «Сочи»