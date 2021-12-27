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    Федотов – о вылете «Сочи» из Кубка России от ЦСКА: «Обидное поражение»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался после проигранного матча 1/8 финала Кубка России против ЦСКА.

    • Москвичи победили со счетом 2:1.
    • Оба гола забил защитник Игорь Дивеев с передач Юсуфа Язиджи.

    «Обидное поражение. Мы видим, насколько качественное подкрепление получил соперник. Игра смотрелась. Думаю, что игра очень понравилась зрителям.

    Была динамика и интересные ходы. Во втором тайме из убойных позиций мы не смогли забить второй мяч.

    Готовились к таким розыгрышам угловых, с которых соперник забил нам. К сожалению, потеря концентрации в эпизоде стоила нам двух пропущенных мячей», – сказал Федотов.

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    Источник: сайт «Сочи»

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