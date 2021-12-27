Кубок России. Дубль защитника Дивеева с передач Язиджи принес ЦСКА волевую победу над «Сочи»

ЦСКА в 1/8 финала Кубка России оказался сильнее «Сочи». Сочинцы забили первыми, но потом дважды пропустили от защитника Игоря Дивеева. В обоих случаях ему ассистировал новичок Юсуф Язиджи.

У ЦСКА травму в первом тайме получил нападающий Антон Заболотный. Вместо него вынужденно выпустили Хесуса Медину.

Москвичи победили в Сочи впервые с осени 2019 года.

Россия. Кубок. 1/8 финала

Сочи – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 41; 1:1 – Дивеев, 60; 1:2 – Дивеев, 87.

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