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    Кубок России. Дубль защитника Дивеева с передач Язиджи принес ЦСКА волевую победу над «Сочи»

    ЦСКА в 1/8 финала Кубка России оказался сильнее «Сочи». Сочинцы забили первыми, но потом дважды пропустили от защитника Игоря Дивеева. В обоих случаях ему ассистировал новичок Юсуф Язиджи.

    У ЦСКА травму в первом тайме получил нападающий Антон Заболотный. Вместо него вынужденно выпустили Хесуса Медину.

    Москвичи победили в Сочи впервые с осени 2019 года.

    Россия. Кубок. 1/8 финала

    Сочи – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 41; 1:1 – Дивеев, 60; 1:2 – Дивеев, 87.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4280

      ySS 15 минут назад

      Три стандарта - две победы! Впечатляет)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8265

      GoLenaStop 2 часа назад

      Поздравления ЦСКА!
      А, Сочи - увы, это не ваш день.
      А, все обиды забываем, играем ТОЛЬКО в ногомяч...
      Удачи всем командам, спорт - выше политики.
      С ув.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1984

      prtcs 2 часа назад

      Молодцы!!! Сейчас есть возможность научиться играть в футбол не отвлекаясь на Европу. УСПЕХОВ НАМ. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ.

      5
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      Рейтинг: +14217

      Cleaner 3 часа назад

      Молодцы. Сочи по сравнению со Спартаком - обученная команда с хорошими игроками.

      5
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      Рейтинг: +2362

      ALEX ML 3 часа назад

      Газовый ложный пузырь лопнул. ЛЧ и ЛЕ нет и нет смысла максать за вонючий газовый пузырь

      0
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      Рейтинг: +24

      ПалкоВводецъ_1 > ALEX ML 3 часа назад

      Газ без запаха. Пахнет одорант, который смешивают с газом. А вот из твоего рта просто тащит стойкой тухлятиной. Гыгыгы

      8
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      Рейтинг: +4475

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Молодцы. Надеюсь, что отечественные турниры теперь обретут большую значимость.

      8
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      Рейтинг: +23694

      bset 3 часа назад

      Непростой матч получился. Это вам не против Спартака играть

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