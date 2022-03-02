Черышев – в запасе на матч с «Атлетиком». Он не играет с 8 января

Футболист «Валенсии» Денис Черышев не попал в стартовый состав на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетика». Россиянин в запасе.

Черышев не выходил на поле с 8 января, когда «Валенсия» проиграла «Реалу» со счетом 1:4.

Летом Черышев будет свободным агентом.

Всю карьеру россиянин проводит в Испании.

31-летний игрок стоит 3 миллиона евро.

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