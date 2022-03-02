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    Черышев – в запасе на матч с «Атлетиком». Он не играет с 8 января

    Футболист «Валенсии» Денис Черышев не попал в стартовый состав на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетика». Россиянин в запасе.

    Черышев не выходил на поле с 8 января, когда «Валенсия» проиграла «Реалу» со счетом 1:4.

    • Летом Черышев будет свободным агентом.
    • Всю карьеру россиянин проводит в Испании.
    • 31-летний игрок стоит 3 миллиона евро.

    Кубок Испании. «Валенсия» обыграла «Атлетик» и вышла в финал, Черышев остался в запасе

    Примера. «Валенсия» победила «Мальорку», Черышева не было в заявке

    Примера. «Валенсия» проиграла «Алавесу» из зоны вылета, Черышев остался в запасе

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2022 23:21
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