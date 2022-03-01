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  • Уткин: «Терюшков говорит, что санкции ФИФА и УЕФА пойдут нам на благо? Если ему оторвет правую руку, он скажет, что это шанс закачать левую»

Уткин: «Терюшков говорит, что санкции ФИФА и УЕФА пойдут нам на благо? Если ему оторвет правую руку, он скажет, что это шанс закачать левую»

1 марта 2022, 17:49
5

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал слова депутата Государственной думы Романа Терюшкова. Тот считает, что санкции от ФИФА и УЕФА пойдут на благо российского футбола.

«Не устаю удивляться стройности мышления Романа Терюшкова. Мне кажется, если ему, не дай бог, оторвет правую руку, он скажет – как раз шанс закачать левую, давно собирался.

А ведь рука – это еще не самая легко отрываемая часть тела. Но оптимизм все победит», – написал Уткин.

  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Химки Уткин Василий
Комментарии (5)
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vladik12
1646146965
Да они там в думе все отмороженные.
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semm
1646147072
я бы посоветовал Ваське не лепить из себя умного, авторитетного знатока - займись лучше своим телом, похудеть сам не можешь, а людям мыли свои вещаешь - пёс плешивый
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Parham
1646148128
Хочешь сказать - что правая рука( т.е. ФИФА и УЕФА) были частью России? И западники счас тебе её отрывают?
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житель СПб
1646148264
Не защищая Гос Думу - хочу сказать, что Уткин давно потерял ... ВСЕ: чувство меры, вежливость, корректность высказываний...
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alp
1646162096
а что предлагает жирный? упасть в ноги уефе и фифе и типа возьмите нас обратно , не виноватая я?
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