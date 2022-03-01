Уткин: «Терюшков говорит, что санкции ФИФА и УЕФА пойдут нам на благо? Если ему оторвет правую руку, он скажет, что это шанс закачать левую»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал слова депутата Государственной думы Романа Терюшкова. Тот считает, что санкции от ФИФА и УЕФА пойдут на благо российского футбола.
«Не устаю удивляться стройности мышления Романа Терюшкова. Мне кажется, если ему, не дай бог, оторвет правую руку, он скажет – как раз шанс закачать левую, давно собирался.
А ведь рука – это еще не самая легко отрываемая часть тела. Но оптимизм все победит», – написал Уткин.
- УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина