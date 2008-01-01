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    Уткин: «Терюшков говорит, что санкции ФИФА и УЕФА пойдут нам на благо? Если ему оторвет правую руку, он скажет, что это шанс закачать левую»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал слова депутата Государственной думы Романа Терюшкова. Тот считает, что санкции от ФИФА и УЕФА пойдут на благо российского футбола.

    «Не устаю удивляться стройности мышления Романа Терюшкова. Мне кажется, если ему, не дай бог, оторвет правую руку, он скажет – как раз шанс закачать левую, давно собирался.

    А ведь рука – это еще не самая легко отрываемая часть тела. Но оптимизм все победит», – написал Уткин.

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    Юран: «Политические обстоятельства? Оставим этот вопрос на потом»

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14444

      житель СПб 23 минуты назад

      Не защищая Гос Думу - хочу сказать, что Уткин давно потерял ... ВСЕ: чувство меры, вежливость, корректность высказываний...

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      Рейтинг: +1375

      Parham 25 минут назад

      Хочешь сказать - что правая рука( т.е. ФИФА и УЕФА) были частью России? И западники счас тебе её отрывают?

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      Рейтинг: +488

      semm 42 минуты назад

      я бы посоветовал Ваське не лепить из себя умного, авторитетного знатока - займись лучше своим телом, похудеть сам не можешь, а людям мыли свои вещаешь - пёс плешивый

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      Рейтинг: +14782

      KLIM777 > semm 27 минут назад

      А может у него другая цель? Как можно больше стать. Даешь 500 кг Уткина, потом можно будет его кидать в торону Украины) а сало они любят, разберут на кусочки)

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      Рейтинг: +6745

      vladik12 44 минуты назад

      Да они там в думе все отмороженные.

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