Уткин: «Терюшков говорит, что санкции ФИФА и УЕФА пойдут нам на благо? Если ему оторвет правую руку, он скажет, что это шанс закачать левую»

Не защищая Гос Думу - хочу сказать, что Уткин давно потерял ... ВСЕ: чувство меры, вежливость, корректность высказываний...
Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал слова депутата Государственной думы Романа Терюшкова. Тот считает, что санкции от ФИФА и УЕФА пойдут на благо российского футбола.
«Не устаю удивляться стройности мышления Романа Терюшкова. Мне кажется, если ему, не дай бог, оторвет правую руку, он скажет – как раз шанс закачать левую, давно собирался.
А ведь рука – это еще не самая легко отрываемая часть тела. Но оптимизм все победит», – написал Уткин.
- Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
- УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
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