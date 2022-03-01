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  • Депутат Госдумы Терюшков: «Санкции ФИФА и УЕФА работают на развитие отечественного футбола»

Депутат Госдумы Терюшков: «Санкции ФИФА и УЕФА работают на развитие отечественного футбола»

1 марта 2022, 14:58
9

Роман Терюшков, депутат Государственной думы РФ, прокомментировал отстранение российского футбола от международных турниров. Он считает, что из этого можно извлечь пользу.

«Оттока иностранных футболистов стоило ожидать, я говорил о легионерах год назад, что надо избавляться от игроков с иностранным паспортом, чтобы развивать российский футбол, давать дорогу нашим молодым игрокам. Сейчас мировое сообщество играет явно не по спортивным принципам, а по политическим, соответственно, всем игрокам ФИФА и УЕФА без санкций разрешили в одностороннем порядке разорвать контракты.

У нас [в «Химках»] тоже есть легионеры, мы были вынуждены их пригласить в команду, потому что рынок российских игроков небольшой. Александр Филин у нас имеет российский паспорт, он уроженец Симферополя, никаких проблем не было. Никаких проблем с остальными иностранными игроками не было.

Я считаю, что решения, которые озвучены ФИФА и УЕФА, работают на развитие отечественного футбола, мы видим, что ушли два тренера в «Динамо» и «Локомотиве». Ничего страшного, это решение будет способствовать развитию нашего футбола. То, что УЕФА и ФИФА забыли свои принципы, олимпийские принципы, приняли политические решения, означает, что спорт для них стал инструментом политических решений. К этому нужно было быть готовым, в «Химках» готовы к любому развитию ситуации, в том числе готовы к отъезду легионеров.

Мы считаем наших игроков профессионалами, если как-то сложится по-другому, то ничего страшного, у нас есть большая скамейка запасных с молодыми ребятами. Будем подключать училища олимпийского резерва и, в принципе, все спортивные школы на территории Московской области, почти в каждом муниципалитете есть направления футбола, будем оттуда ребят вытаскивать. Сейчас от европейцев никаких предложений клубу не поступало и не было. Но мы будем готовы к любому развитию событий», – сказал Терюшков.

  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1646136068
Комментарий удален.
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vladik12
1646136183
Дадим всем просраться, когда нас соизволят вернуть обратно.
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Shamil79
1646139032
зачем же надо было ждать санкций?.... почему нельзя было развивать раньше....почему Терешков не догадался?
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Plyash
1646139049
Терюшков,однако,в очередной раз убеждает нас,что в Госдуме отираются сплошные ослы. Мы то,простачки,свято думали,что на развитие отечественного футбола(спорта) работают все - спортивные министерства,ведомства,государственные структуры,спонсоры,начиная от ДСШ и заканчивая сборными командами. А тут оказывается,что санкции наших недругов повлияют на развитие спорта. Мы,конечно,сплотимся,станем дружнее и сильнее в плане Государства.Но спорт от этого сильнее не станет,особенно в плане финансирования. Привет тебе,Рома Терюшков,возьми пирожок...
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Vitaga
1646139078
ну и дебилоид.... никогда только варясь внутри не добиться успеха. вся Дума состоит из таких недоумков. без международных соревнований весь спорт и не только футбол только потеряет. остановится в развитии.
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Масоха
1646145198
Дебильный
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