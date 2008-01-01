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    Депутат Госдумы Терюшков: «Санкции ФИФА и УЕФА работают на развитие отечественного футбола»

    Роман Терюшков, депутат Государственной думы РФ, прокомментировал отстранение российского футбола от международных турниров. Он считает, что из этого можно извлечь пользу.

    «Оттока иностранных футболистов стоило ожидать, я говорил о легионерах год назад, что надо избавляться от игроков с иностранным паспортом, чтобы развивать российский футбол, давать дорогу нашим молодым игрокам. Сейчас мировое сообщество играет явно не по спортивным принципам, а по политическим, соответственно, всем игрокам ФИФА и УЕФА без санкций разрешили в одностороннем порядке разорвать контракты.

    У нас [в «Химках»] тоже есть легионеры, мы были вынуждены их пригласить в команду, потому что рынок российских игроков небольшой. Александр Филин у нас имеет российский паспорт, он уроженец Симферополя, никаких проблем не было. Никаких проблем с остальными иностранными игроками не было.

    Я считаю, что решения, которые озвучены ФИФА и УЕФА, работают на развитие отечественного футбола, мы видим, что ушли два тренера в «Динамо» и «Локомотиве». Ничего страшного, это решение будет способствовать развитию нашего футбола. То, что УЕФА и ФИФА забыли свои принципы, олимпийские принципы, приняли политические решения, означает, что спорт для них стал инструментом политических решений. К этому нужно было быть готовым, в «Химках» готовы к любому развитию ситуации, в том числе готовы к отъезду легионеров.

    Мы считаем наших игроков профессионалами, если как-то сложится по-другому, то ничего страшного, у нас есть большая скамейка запасных с молодыми ребятами. Будем подключать училища олимпийского резерва и, в принципе, все спортивные школы на территории Московской области, почти в каждом муниципалитете есть направления футбола, будем оттуда ребят вытаскивать. Сейчас от европейцев никаких предложений клубу не поступало и не было. Но мы будем готовы к любому развитию событий», – сказал Терюшков.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +197

      Масоха 1 час назад

      Дебильный

      2
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      Рейтинг: +1244

      Vitaga 2 часа назад

      ну и дебилоид.... никогда только варясь внутри не добиться успеха. вся Дума состоит из таких недоумков. без международных соревнований весь спорт и не только футбол только потеряет. остановится в развитии.

      3
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      Рейтинг: +7

      Karaeff > Vitaga 2 часа назад

      До 1952 весь советский спорт варился в своём собственном соку, кроме турне Динамо по Англии.И что после этого не достойно выступали? Возможно это то, что сейчас нужно нашему футболу-"импортозамещение".

      1
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      Рейтинг: +11486

      playsh > Karaeff 2 часа назад

      Тогда не за бабло играли,а за честь и отечество.Максимум что имели,это квартиру да машину.

      1
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      Рейтинг: +11486

      playsh 2 часа назад

      Терюшков,однако,в очередной раз убеждает нас,что в Госдуме отираются сплошные ослы.
      Мы то,простачки,свято думали,что на развитие отечественного футбола(спорта) работают все - спортивные министерства,ведомства,государственные структуры,спонсоры,начиная от ДСШ и заканчивая сборными командами.
      А тут оказывается,что санкции наших недругов повлияют на развитие спорта.
      Мы,конечно,сплотимся,станем дружнее и сильнее в плане Государства.Но спорт от этого сильнее не станет,особенно в плане финансирования.
      Привет тебе,Рома Терюшков,возьми пирожок...

      3
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      Рейтинг: +278

      Shamil79 2 часа назад

      зачем же надо было ждать санкций?.... почему нельзя было развивать раньше....почему Терешков не догадался?

      1
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      Рейтинг: +4672

      FENIX-SL 3 часа назад

      на развитие кошельков только если
      чему здесь развиваться если там опережают нас по всем параметрам?
      при этом иностранные тренеры и игроки скоро совсем нас покинут
      Васин будет учить молодых игре в обороне видимо?

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    • ...
      Рейтинг: +6745

      vladik12 3 часа назад

      Дадим всем просраться, когда нас соизволят вернуть обратно.

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