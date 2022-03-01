Депутат Госдумы Терюшков: «Санкции ФИФА и УЕФА работают на развитие отечественного футбола»

Роман Терюшков, депутат Государственной думы РФ, прокомментировал отстранение российского футбола от международных турниров. Он считает, что из этого можно извлечь пользу.

«Оттока иностранных футболистов стоило ожидать, я говорил о легионерах год назад, что надо избавляться от игроков с иностранным паспортом, чтобы развивать российский футбол, давать дорогу нашим молодым игрокам. Сейчас мировое сообщество играет явно не по спортивным принципам, а по политическим, соответственно, всем игрокам ФИФА и УЕФА без санкций разрешили в одностороннем порядке разорвать контракты.

У нас [в «Химках»] тоже есть легионеры, мы были вынуждены их пригласить в команду, потому что рынок российских игроков небольшой. Александр Филин у нас имеет российский паспорт, он уроженец Симферополя, никаких проблем не было. Никаких проблем с остальными иностранными игроками не было.

Я считаю, что решения, которые озвучены ФИФА и УЕФА, работают на развитие отечественного футбола, мы видим, что ушли два тренера в «Динамо» и «Локомотиве». Ничего страшного, это решение будет способствовать развитию нашего футбола. То, что УЕФА и ФИФА забыли свои принципы, олимпийские принципы, приняли политические решения, означает, что спорт для них стал инструментом политических решений. К этому нужно было быть готовым, в «Химках» готовы к любому развитию ситуации, в том числе готовы к отъезду легионеров.

Мы считаем наших игроков профессионалами, если как-то сложится по-другому, то ничего страшного, у нас есть большая скамейка запасных с молодыми ребятами. Будем подключать училища олимпийского резерва и, в принципе, все спортивные школы на территории Московской области, почти в каждом муниципалитете есть направления футбола, будем оттуда ребят вытаскивать. Сейчас от европейцев никаких предложений клубу не поступало и не было. Но мы будем готовы к любому развитию событий», – сказал Терюшков.