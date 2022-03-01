Аэропорты Краснодара и Ростова-на-Дону закрыты до 8 марта. 7 марта в этих городах должны пройти матчи РПЛ

Росавиация продлила закрытие аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре до 8 марта.
«Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», – уточнили в Росавиации.
- «Ростов» 7 марта примет «Сочи».
- «Краснодар» в тот день должен сыграть с «Уралом».
- Из-за закрытых аэропортов «Ростов» и «Краснодар» пропустили последний тур РПЛ.
Источник: Росавиация