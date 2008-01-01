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    Аэропорты Краснодара и Ростова-на-Дону закрыты до 8 марта. 7 марта в этих городах должны пройти матчи РПЛ

    Росавиация продлила закрытие аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре до 8 марта. Это связано со спецоперацией России на Украине.

    «Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», – уточнили в Росавиации.

    • «Ростов» 7 марта примет «Сочи».
    • «Краснодар» в тот день должен сыграть с «Уралом».
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    Источник: Росавиация

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +548

      v.v.navashinsky 15 минут назад

      Ближайшие аэропорты с Краснодаром и Ростовом то открыты.В западло что ли от этих аэропортов на автобусе или поезде добраться на матчи???Зачем переносить???Хотя дыры в чемпионате теперь свободны,можно и повыпендриваться.Просто зажрались!!!

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      Рейтинг: +4253

      ySS 24 минуты назад

      Не надо было предыдущие матчи переносить. От Сочи до Краснодара можно с комфортом и без самолета добраться. Как впрочем и до Ростова, только немного дольше.

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      Рейтинг: +1588

      моэм 58 минут назад

      Кстати о птичках ...а что стали такими баринами , что и на поезде доехать не могут ???...при СССР Спартак как то на электричке ехал а матч ... а кто то и вовсе в метро добирался до стадиона...уважали зрителя ....а эти долбанные миллионеры похоже "зажрались" и людям кайф обломали , уроды .

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      Рейтинг: +4672

      FENIX-SL 3 часа назад

      это ко вниманию идиотов которые до сих пор орут что спорт вне политики
      ВООБЩЕ ВНЕ!

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      Рейтинг: +23664

      bset > FENIX-SL 2 часа назад

      Да уж. Сами влезли - сами создали проблем своим гражданам. И это только про авиасообщение внутри страны)

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