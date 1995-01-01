Польский футбольный союз призвал все европейские федерации поддержать исключение сборной России

Будем играть с Белоруссией, Северной Кореей, Сирией, Южной Осетией. Можно слетать конечно в Венесуэлу, но путь очень далёк, воздушное пространство почти всех стран - закрыто для нас, да и эксплуатация Airbus, запрещена (нет поставок запчастей и т.д.), а в "кукурузник" вся команда не вместится... Да и тошнит в нём...
Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассказал о предпринимаемых шагах для дисквалификации сборной России.
«Из-за позорного решения ФИФА Польский футбольный союз направил письмо всем футбольным федерациям Европы.
Мы представили нашу позицию и призвали всех встать на нашу сторону, потому что только вместе мы будем сильны», – написал Кулеша в твиттере.
- Сборные России и Польши должны сыграть 24 марта в стыках отбора ЧМ-2022.
- Из-за ситуации на Украине матч уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
- Российскую команду уже лишили названия, национального флага и гимна.
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