Польский футбольный союз призвал все европейские федерации поддержать исключение сборной России

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассказал о предпринимаемых шагах для дисквалификации сборной России.
«Из-за позорного решения ФИФА Польский футбольный союз направил письмо всем футбольным федерациям Европы.
Мы представили нашу позицию и призвали всех встать на нашу сторону, потому что только вместе мы будем сильны», – написал Кулеша в твиттере.
- Сборные России и Польши должны сыграть 24 марта в стыках отбора ЧМ-2022.
- Российскую команду уже лишили названия, национального флага и гимна.
Источник: твиттер Цезария Кулеши