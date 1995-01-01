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    Польский футбольный союз призвал все европейские федерации поддержать исключение сборной России

    Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассказал о предпринимаемых шагах для дисквалификации сборной России.

    «Из-за позорного решения ФИФА Польский футбольный союз направил письмо всем футбольным федерациям Европы.

    Мы представили нашу позицию и призвали всех встать на нашу сторону, потому что только вместе мы будем сильны», – написал Кулеша в твиттере.

    • Сборные России и Польши должны сыграть 24 марта в стыках отбора ЧМ-2022.
    • Из-за ситуации на Украине матч уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
    • Российскую команду уже лишили названия, национального флага и гимна.

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    Источник: твиттер Цезария Кулеши

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии53
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      Рейтинг: +370

      guron88 1 час назад

      Будем играть с Белоруссией, Северной Кореей, Сирией, Южной Осетией. Можно слетать конечно в Венесуэлу, но путь очень далёк, воздушное пространство почти всех стран - закрыто для нас, да и эксплуатация Airbus, запрещена (нет поставок запчастей и т.д.), а в "кукурузник" вся команда не вместится... Да и тошнит в нём...

      2
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      Рейтинг: +244

      Конопляных дел мастер 1 час назад

      Фраза "О, спорт, ты-мир" принадлежащая основателю Олимпийских игр барону Пьеру де Кубертену, в нынешнее время позиционируется как короткий анекдот.

      1
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      Рейтинг: +509

      Solist345345 1 час назад

      Ещё те провокаторы (подп#здыши) вечные.

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      Рейтинг: +909

      mama1991 2 часа назад

      Ваще пофиг, главное украину забрать, потом мы будем условия ставить

      1
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      Рейтинг: +6708

      vladik12 > mama1991 1 час назад

      Че-то уже пятый день она не забирается!

      2
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      Рейтинг: +10537

      alex1951 2 часа назад

      Что вы все страдаете - SWIFT да SWIFT....муть какая то......
      Есть Анархия-мать порядка,есто Олигархи - которые отныне народ будеть доить за сиськи,а не дадуть - то на дыбу!
      Русский народ - он завсегда готов к борьбе.....
      Пройдет время и опять все восстановится,как ПССР и УССР и тд....
      ВЕРИТЬ надо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6708

      vladik12 2 часа назад

      Поляки, допифдитесь, что снова окажетесь кем-то попиленными.

      0
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      Рейтинг: +10537

      alex1951 > vladik12 2 часа назад

      Чего шепелявишь?
      Пышы,как надо: До...
      Пиз...
      ди.....
      тесь......
      Народ в непонятках

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6708

      vladik12 > alex1951 1 час назад

      За мат бан.

      0
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      Рейтинг: +10537

      alex1951 > vladik12 1 час назад

      Не печалься.....Мат - это наш второй родной язык....другие лишь на нем и понимають....))))

      1
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      Рейтинг: +10537

      alex1951 2 часа назад

      Ляхи! Сусанина на вас ,неверных,не хватаеть!
      Эх,прогуляться бы с панами......в одну сторону.....хэ-хэ)))

      1
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      Рейтинг: +1347

      стоп кран > alex1951 2 часа назад

      Ты шоли Сусанин ? Ты не забывай шо Сусанин там и остался с панами....Иль тож так хочешь ? Ну давай, валяй. Тебе потом Героя Эстонии дадут.Посмертно.
      Хотя нет.В Эстонии это не оценят.Так и останешься без награды, на дне болота.

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      Рейтинг: +10537

      alex1951 > стоп кран 2 часа назад

      Со мной пойдешь,патриот диванный,ноги разомнешь......
      Иль ,как ?
      Помирать не хотса?
      Пусть за тебя другие погибають,а ты ,,стоп-кранный-тормоз,, думаешь на ,,бомбе,, отсидется со стаканом самогонки? Шиш вам!

      2
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      Рейтинг: +1347

      стоп кран > alex1951 2 часа назад

      Алекс , Сусанин ты наш недоделаный, да ты пьян....Успел уже надраться. Ну и как ты пойдешь на болото в таком состоянии ? Ты лучше давай ложись, проспись....А с утречка и паны подойдут.Вот и поведешь их, трезвый как огурчик.

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      Рейтинг: +10537

      alex1951 > стоп кран 1 час назад

      Бросаешь меня ,сволочь?
      Как же я без тебя то?
      Ни явок ,ни паролей - пока до болот то доберусь.....)

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      Рейтинг: +483

      semm 3 часа назад

      я бы не сказал что поляки бояться проиграть нашим футболистам - это точно, но они боятся русских вообще и пусть боятся дальше грёбаные пшеки :-)))

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      Рейтинг: +35

      Чоткар Патыр 3 часа назад

      очк...ны. ну конечно! зачем честно играть, когда можно на халяву пройти!?

      1
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      Рейтинг: +7613

      piligrim1986 3 часа назад

      пшеки всегда были сцыкунами и *********

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