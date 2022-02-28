Польский футбольный союз призвал все европейские федерации поддержать исключение сборной России

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассказал о предпринимаемых шагах для дисквалификации сборной России.

«Из-за позорного решения ФИФА Польский футбольный союз направил письмо всем футбольным федерациям Европы.

Мы представили нашу позицию и призвали всех встать на нашу сторону, потому что только вместе мы будем сильны», – написал Кулеша в твиттере.

Сборные России и Польши должны сыграть 24 марта в стыках отбора ЧМ-2022.

Российскую команду уже лишили названия, национального флага и гимна.

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