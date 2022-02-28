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  • Польский футбольный союз призвал все европейские федерации поддержать исключение сборной России

Польский футбольный союз призвал все европейские федерации поддержать исключение сборной России

28 февраля 2022, 10:18
36

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассказал о предпринимаемых шагах для дисквалификации сборной России.

«Из-за позорного решения ФИФА Польский футбольный союз направил письмо всем футбольным федерациям Европы.

Мы представили нашу позицию и призвали всех встать на нашу сторону, потому что только вместе мы будем сильны», – написал Кулеша в твиттере.

  • Сборные России и Польши должны сыграть 24 марта в стыках отбора ЧМ-2022.
  • Российскую команду уже лишили названия, национального флага и гимна.

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Источник: твиттер Цезария Кулеши
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Россия
Комментарии (36)
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andrej-lucevich
1646033217
нужно всей европе перекрыть газ !
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алдан2014
1646033925
Как же они все нас любят. Не могут простить май 45го.
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GoldPlayFIFARus9
1646034670
Что, технарь-то не охота? Лучше на халяву пройти?))
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piligrim1986
1646036021
пшеки всегда были сцыкунами и *********
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Чоткар Патыр
1646036378
очк...ны. ну конечно! зачем честно играть, когда можно на халяву пройти!?
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alex1951
1646039209
Ляхи! Сусанина на вас ,неверных,не хватаеть! Эх,прогуляться бы с панами......в одну сторону.....хэ-хэ)))
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vladik12
1646039419
Поляки, допифдитесь, что снова окажетесь кем-то попиленными.
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Solist345345
1646042597
Ещё те провокаторы (подп#здыши) вечные.
Ответить
guron88
1646044066
Будем играть с Белоруссией, Северной Кореей, Сирией, Южной Осетией. Можно слетать конечно в Венесуэлу, но путь очень далёк, воздушное пространство почти всех стран - закрыто для нас, да и эксплуатация Airbus, запрещена (нет поставок запчастей и т.д.), а в "кукурузник" вся команда не вместится... Да и тошнит в нём...
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Hektor 84
1646287745
Будем гонять товарняки с теми кто не зассыт к нам прилететь. Белоруссия, КНДР, Китай, Тунис, Казахстан, Армения. Можем и турнир свой сгонять. А по поводу польских крыс. Буду болеть за чехов , так как они меньше всех воняют. Надеюсь они натянут и вас и воняющих шведов. Футбольный Бог всё видит.
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