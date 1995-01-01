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    Леау хочет остаться в «Милане», несмотря на интерес клубов АПЛ

    Форвард «Милана» Рафаэль Леау намерен продлить контракт с клубом.

    «Я хочу остаться здесь и войти в историю этого клуба», – сказал португалец.

    По информации журналиста Николо Скиры, стороны близки к продлению контракта до 2026 года с зарплатой 4,5 миллиона евро плюс бонусы.

    • В этом сезоне Леау забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах.
    • Его действующий контракт с «Миланом» рассчитан до 2024 года.
    • Сообщалось об интересе к 22-летнему футболисту со стороны «Манчестер Сити» и «Арсенала».

    Леау – 3-й португалец, забивший 20 голов в Серии А

    Леау – 2-й игрок «Милана», забивавший в каждом из 7 дней недели в Серии А

    Леау может перейти из «Милана» в «Арсенал»

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +909

      mama1991 5 часов назад

      Правильно, надо окрепнуть

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