Леау хочет остаться в «Милане», несмотря на интерес клубов АПЛ

Форвард «Милана» Рафаэль Леау намерен продлить контракт с клубом.

«Я хочу остаться здесь и войти в историю этого клуба», – сказал португалец.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны близки к продлению контракта до 2026 года с зарплатой 4,5 миллиона евро плюс бонусы.