Леау хочет остаться в «Милане», несмотря на интерес клубов АПЛ

Форвард «Милана» Рафаэль Леау намерен продлить контракт с клубом.
«Я хочу остаться здесь и войти в историю этого клуба», – сказал португалец.
По информации журналиста Николо Скиры, стороны близки к продлению контракта до 2026 года с зарплатой 4,5 миллиона евро плюс бонусы.
- В этом сезоне Леау забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах.
- Его действующий контракт с «Миланом» рассчитан до 2024 года.
- Сообщалось об интересе к 22-летнему футболисту со стороны «Манчестер Сити» и «Арсенала».
Источник: твиттер Николо Скиры