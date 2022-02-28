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Леау хочет остаться в «Милане», несмотря на интерес клубов АПЛ

28 февраля 2022, 08:49

Форвард «Милана» Рафаэль Леау намерен продлить контракт с клубом.

«Я хочу остаться здесь и войти в историю этого клуба», – сказал португалец.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны близки к продлению контракта до 2026 года с зарплатой 4,5 миллиона евро плюс бонусы.

  • В этом сезоне Леау забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах.
  • Его действующий контракт с «Миланом» рассчитан до 2024 года.
  • Сообщалось об интересе к 22-летнему футболисту со стороны «Манчестер Сити» и «Арсенала».

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Источник: твиттер Николо Скиры
Италия. Серия А Милан Леау Рафаэль
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