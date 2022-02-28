Ибрагимович – о завершении карьеры: «Не сдамся, пока не выиграю трофей с «Миланом»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Мое будущее – это футбол, я все еще активен. Мне очень больно из-за того, что я пропустил последние матчи.

С тех пор, как я вернулся в «Милан», мы творили великие дела. Нам нужно только одно – выигрывать трофеи.

Я не сдамся, пока не выиграю что-то с этой командой», – сказал 40-летний швед.

В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

«Милан» делит лидерство в Серии А с «Наполи» после 27 туров.

Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей