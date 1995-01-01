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    Ибрагимович – о завершении карьеры: «Не сдамся, пока не выиграю трофей с «Миланом»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

    «Мое будущее – это футбол, я все еще активен. Мне очень больно из-за того, что я пропустил последние матчи.

    С тех пор, как я вернулся в «Милан», мы творили великие дела. Нам нужно только одно – выигрывать трофеи.

    Я не сдамся, пока не выиграю что-то с этой командой», – сказал 40-летний швед.

    • В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • «Милан» делит лидерство в Серии А с «Наполи» после 27 туров.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 07:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +94445

      zigbert 45 минут назад

      Возможность завоевать трофей в этом году еще не потеряна.

      0
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      Рейтинг: +402

      Rainmaker 2 часа назад

      Ибра жжот!

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