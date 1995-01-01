Вице-президент РФС Соловьев: «Официального отказа Польши играть стыковой матч с нами нет»

Денис Соловьев, вице-президент РФС, прокомментировал отказ сборной Польши играть стыковой матч за путевку на ЧМ-2022 против России. На официальном уровне такого отказа не существует.

«Отказ Польши? Официальной бумаги нет, мы не можем реагировать на пост в твиттере», – сказал Соловьев.

Швеция тоже отказалась играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022.

Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

Это реакция на спецоперацию России на Украине.

АПЛ. Кэш принес «Астон Вилле» победу над «Брайтоном». Он соперник России по стыкам за ЧМ-2022

Глава «Химок», член исполкома РФС Анохин: «Польша просто испугалась с нами играть. Все боятся Россию – и даже польские футболисты»

Швеция вслед за Польшей отказалась играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022