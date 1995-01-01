Вице-президент РФС Соловьев: «Официального отказа Польши играть стыковой матч с нами нет»

Поляки орально погадят и будут играть с нашей сборной. Иначе - техническое поражение им засчитают.
Денис Соловьев, вице-президент РФС, прокомментировал отказ сборной Польши играть стыковой матч за путевку на ЧМ-2022 против России. На официальном уровне такого отказа не существует.
«Отказ Польши? Официальной бумаги нет, мы не можем реагировать на пост в твиттере», – сказал Соловьев.
- Швеция тоже отказалась играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022.
- Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
- Это реакция на спецоперацию России на Украине.
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Швеция вслед за Польшей отказалась играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022