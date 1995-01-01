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    Вице-президент РФС Соловьев: «Официального отказа Польши играть стыковой матч с нами нет»

    Денис Соловьев, вице-президент РФС, прокомментировал отказ сборной Польши играть стыковой матч за путевку на ЧМ-2022 против России. На официальном уровне такого отказа не существует.

    «Отказ Польши? Официальной бумаги нет, мы не можем реагировать на пост в твиттере», – сказал Соловьев.

    • Швеция тоже отказалась играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022.
    • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    АПЛ. Кэш принес «Астон Вилле» победу над «Брайтоном». Он соперник России по стыкам за ЧМ-2022

    Глава «Химок», член исполкома РФС Анохин: «Польша просто испугалась с нами играть. Все боятся Россию – и даже польские футболисты»

    Швеция вслед за Польшей отказалась играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022

    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14089

      Cleaner 1 час назад

      Поляки орально погадят и будут играть с нашей сборной. Иначе - техническое поражение им засчитают.

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      Рейтинг: +14321

      житель СПб 4 часа назад

      В этом все европейские страны, европейский менталитет! Пытаются психологически продавить! А юридически, конечно, отказываться не будут.

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      Рейтинг: +9467

      "supermax" > житель СПб 2 часа назад

      а если откажутся? технарь им? или просто исключат нас.......

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      Рейтинг: +2007

      serglider > "supermax" 2 часа назад

      Скорее всего стыки проведут на нейтральном поле, а если наши вдруг выйдут на ЧМ, то нас исключат как Югославию, в свое время на ЧЕ)))

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      Рейтинг: +9467

      "supermax" > serglider 2 часа назад

      да нас исключат я почти уверен...эт же неполитическая х у е ф а....просто интересно на каком этапе и дадут ли технарь польским девочкам

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